نقيب المحامين يكلف الخبير الاكتواري بإعداد دراسة لزيادة المعاشات

أمر نقيب المحامين، رجائي عطية، بتكليف الخبير الاكتواري مع إدارة المعاشات لدراسة الجدوى والنظر في إمكانية زيادة المعاشات للمحامين.

واكد نقيب المحامين، أن مجلس النقابة العامة يسعى منذ توليه المقاليد إلى خفض المصروفات، وقطع في ذلك أشواطاً، وإلى رفع الإيرادات وقطع في ذلك أشواطاُ أيضا، بتحصيل جانباُ من أتعاب المحاماة المتأخرة من وزارة العدل، وهو بسبيله إلى استلام أتعاب المحاماة المتأخرة من مجلس الدولة.

جدير بالذكر، أن الجمعية العمومية للمحامين والتى عقد في شهر نوفمبر من العام الماضي، كانت قد وافقت على مشروع القرار المقدم من مجلس النقابة السابق والمتعلق بزيادة المعاش فى حده الأقصى إلى ثلاثة ألاف جنيه شهريًا بواقع خمسة وسبعون جنيهًا عن كل عام بحد أقصى أربعون عامًا، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش ألف جنيه شهريًا، إضافة لاحتفاظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامى بكامل قيمة المعاش عند تقريره، على أن يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقى المستحقين.

يشار إلى أن القرار تضمن زيادة معاشات المحامين التى تقل عن 250 جنيها بنسبة 35% شهريًا، وزيادة المعاشات التى تقل عن 500 جنيه بنسبة 25% شهريًا، وزيادة المعاشات التى تقل عن 625 جنيها بنسبة 15% شهريًا، على أن يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتبارًا من عام 2020 طبقًا للمواعيد المقررة بالقانون، مع استمرار الزيادة الدورية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنويًا.