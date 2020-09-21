آثار الإسكندرية: الصورة المنتشرة للمتحف الروماني غير صحيحة

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة لتشويه أحد الأماكن الأثرية بسبب تركيب جهاز تكييف في الجدار وتخريب منظر أثري، مؤكدين أن الصورة تعود لمتحف اليوناني الروماني بمدينة الإسكندرية الأمر الذي نفته مديرية آثار الإسكندرية.

وقال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، إن الصورة المنتشرة عارية تماماً عن الصحة ولا تعود للمتحف اليوناني الروماني والذي يتم تطويره في الوقت الحالي، لافتا إلى أن هذه الصورة ليس لاى أثر داخل المدينة الساحلية.

وأضاف "متولي" في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن الصورة المتداولة ليست للمتحف الروماني والذي لا يوجد فيه أي معروضات أو تماثيل أثرية كما هو موضح في الصورة وليست متحف المجوهرات ولا المتحف القومي ولا أي أثر في مدينة الإسكندرية.

وطالب من الجميع توخي الحذر وعدم نشر صور عن المواقع الأثرية في الإسكندرية ليست في صحيحة.