5 مراكز في محافظة البحيرة مهددة بغرق الفيضان.. تعرف عليها

تستعد 3 محافظات مصرية ساحلية لفيضان نهر النيل، ما ينذر بغرق عدد من الأراضي والمنازل خاصة في المدن الموجودة على خط نهر النيل فرع رشيد وهي البحيرة وكفر الشيخ ودمياط، حيث اتخذت المحافظات كل الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الأزمة.

قالت مصادر بمحافظة البحيرة، إن المراكز المهددة بالغرق هي كوم حمادة، إيتاي البارود، الرحمانية، شبرا خيت، ورشيد، وبالتحديد المناطق الحدودية التي يمر بجوارها نهر النيل فرع رشيد، مؤكدًا أن أغلب هذه المناطق زراعية وأخرى بها مزارع أسماك ومنازل مبنية على أراضٍ زراعية بالمخالفة.

وأكدت المصادر، لـ"الوطن"، اليوم، أن المحافظة أبلغت سكان المناطق المهددة بالغرق بسرعة إخلاء المنازل والمزارع السمكية والأشياء المهمة في الأراضي الزراعية التي يهددها هذا الفيضان، مؤكدة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والاستعدادات لمواجهة هذا الفيضان.

وطالب المصدر المواطنين بتنفيذ تعليمات المحافظة واتباعها بشكل كامل حفاظًا على حياتها وللمرور بهذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة.

وأرسلت محافظة البحيرة، مساء أمس، منشورا إلى عدد من الوحدات المحلية الواقعة على نهر النيل بفرع رشيد، يشدد على اتخاذ الاجراءات الاحتياطية بشأن ارتفاع منسوب النيل خلال الأيام الثلاثة القادمة، ما قد يؤدي إلى حدوث فيضان محتمل لنهر النيل، يتسبب في غرق مناطق واسعة.

وتضمن المنشور تكليف الوحدات المحلية بإخلاء المنازل والمباني وحظائر الماشية والأقفاص السمكية، الموجودة على أراضي الدولة، والمعتدى عليها من قبل المخالفين، لتفادي الأضرار التي قد تنتج عن غرق الأراضي الزراعية، وحفاظا على أرواح المواطنين.

وجاء في المنشور: "في إطار الإجراءات الواجب اتخاذها، تزامناً مع احتمالية إمرار تصرفات زائدة بنهر النيل، خلال الثلاثة أيام القادمة، وما يتبع ذلك من ارتفاع مناسيب المياه بفرع رشيد من نهر النيل، وحدوث غمر لأراضي طرح النهر المحصورة داخل القطاع المائي، والمتعدى عليها من واضعي اليد بالزراعة أو الردم أو البناء أو الأقفاص السمكية، يتم اتخاذ اللازم فورا نحو إخلاء جميع المباني، من منازل وحظائر مواشي ومخازن وأقفاص سمكية، وكذا أي تشوينات للمحاصيل الزراعية، على أراضي طرح النهر، بنطاق الوحدة المحلية، وكذا التنبيه على المواطنين بسرعة إخلاء المزروعات الخاصة بهم، وأي متعلقات يمكن أن تتعرض للتلف، نتيجة الغمر بمياه النيل وارتفاع مناسيب المياه أو الفيضان، والتنبيه على جميع المتواجدين من الصيادين، أو أملاك خاصة بالمباني".