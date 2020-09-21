إيهاب فهمي يعاني من فقدان السمع في "ريما"

ينتظر الفنان إيهاب فهمي عرض فيلم "ريما" للمخرج معتز حسام خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تأجيل عرضه خلال الأسابيع الماضية، بسبب تخوف الجهة المنتجة من تشغيل السينمات بنسبة 25% حينها في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا".

وعلمت "الوطن" أن فهمي يجسد دور مواطن صعيدي يُدعي "غريب"، ولديه ابنة تدعى "ريما"، ويعاني من ضعف حاسة السمع، ويعيش علي أطلال ذكرياته مع زوجته التي توفيت أثناء وضع طفلتهما، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة الفيلم محمد ثروت، ومايا نصري، وفراس سعيد، وهالة فاخر وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد أنور.

وفي سياق مختلف، أثارت الفنانة نشوى مصطفى، جدلًا واسعًا، خلال الساعات الماضية، بعد استضافتها الفنان إيهاب فهمي، في برنامج "بنت البلد" الذي يُعرض عبر قناة "المحور".

ووصفت نشوى مصطفى، إيهاب فهمي، خلال تقديمها له، بـ"الرجل البركة"، قائلة: "انت رجل بركة، واللي يسلم عليك ربنا بيراضيه.. انت قمر.. اسم الله عليك يا إيهاب.. انت رجل حلو ومحترم".

وأكدت أن إيهاب فهمي، يتمتع بصفات حميدة، على المستوى الشخصي والمهني، ويجمع قطاع كبير من زملائه على حبهم له: "كل الناس بتدعي له، لأنه خدوم وصاحب صاحبه وأمين.. الخير اللي بيعمله في السر كتير جدًا.. وبتاع ربنا أوي.. على وشه ابتسامة في أحلك الظروف".