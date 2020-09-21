الزراعة توافق على إقامة وحدة مرور وحضانة سيارات بأبو المطامير

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، موافقة المهندس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على إقامة وحدة مرور وحضانة على مساحة 3000 م2 أرض أملاك دولة، الواقعة بناحية أولاد عبيد بندر أبو المطامير.

وتعد وحدة المرور ضمن مشروعات النفع العام المستثناه من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والمعدل بقانون 116 لسنة 1983، مع استيفاء جميع المستندات ومراعاة كل الاشتراطات وإنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة، طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

وكانت محافظة البحيرة، خاطبت وزارة الزراعة بشأن تخصيص قطعة أرض تابعة للوزارة "أملاك دولة"، لإقامة وحدة مرور وحضانة سيارات تخدم مركز أبو المطامير، الذي يتكبد سكانه عناء السفر لمراكز أخرى لإنهاء أوراق سياراتهم، ووصلت موافقة وزير الزراعة اليوم بخصوص هذا الأمر.