بعد إلغاء شهادة الـ15%.. تعرف على الشهادات الأعلى عائد في 6 بنوك

في الوقت الذي أعلن فيه بنكا الأهلي المصري ومصر، عن وقف إصدار الشهادة البلاتينية السنوية ذات عائد 15%، لمدة عام، اعتبارًا من اليوم، والتى بلغ إجمالي حصيلة الشهادات لدى البنكين نحو 383 مليار جنيه، منها 103 مليارات جنيه لبنك مصر، و280 مليار جنيه للبنك الاهلى، يبحث العديد من العملاء عن شهادت أخرى للشراء تكون ذات عائد مرتفع.

وترصد "الوطن" في هذا التقرير أسعار الفائدة مرتفعة العائد على شهادات الادخار للعائد الثابت.

1- البنك الأهلي المصري: يمنح البنك الأهلى الشهادة البلاتينية ذات آجال عام: نسبة الفائدة 12% للعائد الشهري، و12.25% للعائد ربع السنوي وأقل مبلغ لربط الشهادة ألف جنيه.

2- بنك الاستثمار القومي: شهادة استثمار (ب) للأفراد، والتي يصدرها البنك الأهلي المصري 10.25% لمدة عام و10.5% لمدة عامين.

3- البنك التجاري الدولي: شهادة ادخار 3 سنوات: تتراوح نسبة الفائدة بين 11% للعائد الشهري، و11.25% العائد الربع سنوي، و11.5% سنويا للعائد نصف سنوي، و12% للعائد ربع السنوي، ويبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه.

4- بنك القاهرة: شهادة البريمو ذات آجال 3 سنوات: تتراوح الفائدة بين 12% سنويا يصرف العائد شهريا، و12.10% سنويا يصرف العائد ربع السنوي، و12.25% يصرف العائد كل سنة، ويبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه.

5 - البنك العربي الأفريقي الدولي: شهادة أميرالد ذات آجال 3 سنوات: تتراوح نسبة الفائدة بين 12% سنويا للعائد الشهري، و12.25% سنويا للعائد ربع السنوي، و12.375% سنويا للعائد سنويا للعائد نصف سنوي، و12.5% سنويا للعائد السنوي، ويبدأ شراء الشهادة من 5 آلاف جنيه كحد أدنى.

6 - بنك التعمير والإسكان: شهادة التعمير 3 سنوات نسبة الفائدة تبلغ 11.25% سنويا يصرف العائد شهري، و11.5% سنويا يصرف كل ربع سنة، و12% سنويا ويصرف العائد كل نصف سنة شهور، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من أول ألف جنيه.