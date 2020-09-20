عاجل.. الدولار يتراجع قرشا في كافة البنوك

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في كافة البنوك بقيمة قرش، عقب استقرار لم يدم طويلا في البنوك العاملة بمصر وشركات الصرافة، ليباع بالبنك الأهلي المصري بـ 15.80 جنيه، مقابل 15.81 جنيه، أمس السبت.

جدير بالذكر أن أعلى سعر لبيع الدولار جاء في بنوك "مصرف أبو ظبي الإسلامي، مصر، المصري الخليجي، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات" بـ15.81 جنيه مقابل 15.71 جنيه للشراء، وهي البنوك الأعلى سعرا.

وفي قائمة البنوك الأقل سعرا لتداول الدولار، برز ت بنوك "العربي الأفريقي، قناة السويس، المصرف المتحد، العقاري المصري، الأهلي المتحد، التجاري الدولي، قطر الوطني، أبو ظبي الأول، hsbc"، ليباع بـ15.78 جنيه، مقابل 15.68 جنيه للشراء.