محصل اختلس 70 ألف جنيه من شركة المياه: بلم ملايين وباخد ملاليم

"فلوس كتير في إيدي كل يوم، بلم ملايين وباخد ملاليم، وكمان طباخ السم لازم يدوقه".. بهذه الجملة اعترف محصل فواتير مياه الشرب في قنا بتفاصيل اختلاسه لـ 7 ألف جنيه من عهدته.

وقدم الموظف تسوية للعهدة لمديره في العمل، لكن عمليات المراجعة أثبتت وجود عجزًا فيها، وبمراجعة المتهم أنكر ما انتهى إليه قسم المراجعة، وبدأ يتنصل من المسؤولية ليهرب بالمبلغ المسروق من مستحقات شركة مياه الشرب.

5 أيام من المحاولات مع الصراف لم تسفر عن شيء، وبعدها اضطر مسؤولو الشركة إلى إحالة الموضوع برمته إلى مباحث الأموال العامة، لما يمثله من جور على المال العام واختلال بمهام الوظيفة العامة، وأثبتت التحريات أن المتهم نجح في الاستيلاء على مستحقات 463 فاتورة، وقدم كشف حساب مزور ليهرب من المسؤولية الجنائية.

وكانت مباحث الأموال العامة قد تلقت بلاغًا بقيام محصل بفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز أبوتشت، بالاستيلاء على مبالغ مالية من عهدته، وأسفرت جهود تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد عن قيام المحصل باستغلال طبيعة عمله كونه محصل بالشركة المنوط بها تحصيل قيمة فواتير استهلاك المياه من المواطنين، وقام بتحصيل 463 فاتورة من عملاء الشركة بقيمة 70 ألف جنيه واختلاسها لنفسه، وعدم توريدها لخزينة الشركة فى غضون الفترة من شهر نوفمبر 2019 حتى يونيو 2020.

وتأكد ذلك بسؤال مسؤولى الشركة، كما أمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة، وعقب تقنين الإجراءات ضُبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.