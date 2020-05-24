تجنبا لكورونا.. نصائح للتعامل مع محصل فاتورة الكهرباء

منذ اللحظة الأولى من اكتشاف إصابة عدد من الحالات بفيروس كورونا المستجد، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما ناشدت المواطنين بالالتزام بالمنازل والحد من التجمعات، ويوجه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عدد من النصائح للمواطنين عند التعامل مع محصل فاتورة الكهرباء، وفق الصفحة الرسمية للجهاز ، كالتالي:

1- يجب الحرص على أن تكون المسافة بين المواطن وبين محصل الكهرباء لا تقل عن متر ونصف.

2- من الضروري تجنب وضع النقود فى الفم مثلما يفعل البعض.

3- بعد الحصول على فاتورة الكهرباء قم بتطهيرها بأى نوع مطهر من الموجود لديك واتركها حتى تجف.

4- بعد انتهاء المعاملة مع محصل الكهرباء يجب غسل اليدين بالماء والصابون جيدا، واستعمال كحول 70%.