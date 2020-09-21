تعرف على شروط المشاركة في مسابقة "مصر بعيون مصرية" للتصوير الصحفي

تطلق وزارة الدولة للإعلام، المرحلة الثانية من مبادرة "خبر في صورة" تحت شعار "مصر بعيون مصرية"، للاحتفاء باليوم العالمي للسياحة والذي يوافق يوم 27 من الشهر الحالي، وتهدف المبادرة لتشجيع الموهوبين في مجال التصوير الصحفي، كما تستند على رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وتعلن وزارة الدولة للإعلام فتح باب التقدم للمبادرة عن طريق إرسال الصور على البريد الإلكتروني التالي: WPD@smoinfo.gov.eg.

شروط الاشتراك بالمسابقة

- المسابقة مفتوحة لكل المواطنين من الإناث والذكور.

- أن تكون الصور المشاركة جرى تصويرها داخل جمهورية مصر العربية خلال العام.

- يمنع منعًا باتًا أي تعديل في الصورة يغير من عناصرها مثل تركيب عنصر خارجي أو إزالة عنصر من الصورة بأدوات البرامج المختلفة حتى لو كان عنصرا لا يغير المعنى العام، ويسمح بالقص وتعديل الألوان والإضاءة بما لا يغير معنى الصورة أو مضمونها أو يؤثر على عناصرها.

- يحق لكل مشترك الاشتراك بعدد 5 صور كحد أقصى.

- ترسل الأعمال المشاركة بحجم كبير وواضح حتى يمكن تحكيمها وطبع الفائز منها في المعرض العام.

- لا يسمح بإرسال صور عليها علامة مائية أو إمضاء المتسابق.

- اشتراكك في المسابقة هو تعهد منك بأنّك صاحب الملكية الفكرية للأعمال المقدمة.

- أن تتناول الأعمال المقدمة القضايا المطروحة من منظور إبداعي.

- يتم بدء استلام الأعمال منذ لحظة نشر الإعلان.

- لن يتم النظر لأي صور يتم إرسالها عبر رسائل الصفحة الرسمية للوزارة على فيس بوك.

سيتم تقييم الصور من قبل لجنة تحكيم متخصصة في فنون التصوير الصحفي، على أن يتم اختيار أفضل 5 صور لنشرها عبر الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنح أصحابها شهادة تقدير، كما يسمح للمؤسسات الصحفية بنشر تلك الصور، وفي نهاية العام تنظم الوزارة معرضا لأفضل الأعمال المقدمة، ويمكنك التواصل مع وزارة الدولة للإعلام، عن طريق البريد الإلكتروني: info@smoinfo.gov.eg.