الطقس السيئ يرفع أسعار الخضروات بنسبة 10%

شهدت أسعار بعض الأنواع من الخضروات، مثل الكوسة والخيار والفاصوليا وبعض أصناف الفلفل، ارتفاعا بقيمة 10% اليوم، فيما استقرت أسعار بعض الأنواع الأخرى مثل الطماطم والبطاطس والبصل والباذنجان، وكل أصناف الفاكهة بالأسواق.

وأرجع حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع الأسعار إلى موجة الطقس السئ التى ضربت البلاد الفترة الماضية، وانعكست سلبا على تراجع إنتاج هذه الأصناف، فيما أرجع الاستقرار إلى توافر المعروض نتيجة زيادة الإنتاج وركود المبيعات.

وأشار إلى أن أسواق الجملة مستقرة منذ أكثر من 3 أشهر من حيث الوارد دون شكوى من أى نقص من المعروض أو قفزات قياسية فى الأسعار.

وتوقع نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة، تراجع الأسعار الشهر القادم لدخول الإنتاج الشتوى.

ورصد "النجيب"، أسعار الخضر والفاكهة، حيث الطماطم تباع بأسعار تتراوح مابين 1.5-2.50 جنيه للكيلو - البطاطس 3 جنيهات، والبصل من 2.5-3 جنيهات للكيلو، والباذنجان سعره 3.5 جنيه، والكوسة من 4-7جنيهات، والفاصوليا من 10 لـ12جنيها، والعنب يباع من 4-6 جنيهات، والمانجو من 8 حتى 20 جنيها، والليمون بـ 5جنيهات.

ولفت نائب رئيس الشعبة إلى أن وجود البورصات السلعية ستساهم فى استقرار الأسعار والشفافية وعدم وجود زيادة غير مبررة فى الأسعار وتقضى على جشع التجار.

وفى السياق نفسه قال "النجيب" إن المحرك الأساسي للأسعار بالأسواق هو آلية العرض والطلب، وبيّن أن معروض الخضروات يتلائم مع الطلب، لذلك فإن الأسعار فى استقرار والزيادات معتدلة.

من جهتها أعلنت غرفة تجارة القاهرة في تقريرها الأسبوعي، أن الأيام الأولى من شهر سبتمبر شهدت ارتفاعا طفيفا في أسعار أصناف الكوسة والفاصوليا والخيار في سوق الجملة مما ينعكس أيضا على الأسعار في سوق التجزئة، فى ظل استقرار 80% من باقى الأصناف وزيادة المعروض وركود المبيعات باستثناء بعض المحاصيل ويتوقع تراجعها بعد طرح محصولها الجديد بالسوق.

وتوقعت غرفة القاهرة فى تقريرها تراجع الأسعار في سوق الخضروات والفاكهة في خلال الأشهر القادمة مالم تتحسن الأحوال الجوية.

وأشار التقرير إلى أن تنوع منافذ البيع وزيادة المعروض في مختلف الأصناف حمى الأسعار من قفزات سعرية .

وأكد التقرير على أن الموردين والتجار بالأسواق يعطون تقريراً على مدار الأسبوع بحال الأسواق وتحركات الأسعار، لغرفة العمليات بغرفة القاهرة، ويشمل الأسعار والكميات داخل الأسواق وخارجها للتنوير بالأزمات والعمل على حلها قبل تفاقمها.