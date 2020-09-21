صحة الشرقية: المبادرات الرئاسية نجحت في فحصت معظم المصريين

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إنّ المحافظة مستمرة في تقديم خدماتها الطبية من خلال عدة مبادرات، بداية من انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقضاء على فيروس سي ضمن حملة 100 مليون صحة والتي بدأت في مارس 2018، وحتى الآن ما زلنا مستمرين فيها ويتم تقديم الخدمة للمواطنين الذين لم يتم عمل فحص لهم في الأوقات السابقة.

وأضاف مسعود، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّ المبادرات الحالية تخص الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة و"الاعتلال الكلوي" وتم البدء فيها الجمعة الماضي، مشيرا إلى أنّه حتى أمس جرى فحص نحو 180 ألف مواطن، تحت مظلة حملة 100 مليون صحة.

وتابع، أنّ المبادرات تعمل بالتوازي، سواء الكشف عن الأمراض المزمنة، صحة المرأة، فيروس سي، وضعف السمع، ويتم فحص المواطنين حتى الآن، وأعتقد أنّ المبادرات فحصت الشعب المصري كله، وأنّ مبادرة "الاعتلال الكلوي" تستهدف الأشخاص من سن 40 فيما فوق.