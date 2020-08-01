أهالي قرية بالشرقية يشكون من سوء مياه الشرب.. و"الصحة": نتابع الإصلاحات

توجه الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لقرية الشوافين لمتابعة إصلاح بعض الأعمال التي تخص شبكة المياه، والصرف الصحي، والتأكد من وصول مياه شرب صالحة للمواطنين.

جاء ذلك فور ورود شكوى من المواطنين بالقرية، وقام وكيل الوزارة بالتواصل مع اللواء مهندس شريف فارس رئيس هيئة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية.

وقام وكيل الوزارة بمعاينة الموقع، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، والتأكد من وصول مياه نظيفة صالحة للمواطنين، رافق وكيل الوزارة مدير إدارة صحة البيئة، ومدير عام الطب العلاجي، ومدير الإدارة الصحية بأولاد صقر، ولجنة من المراقبين الصحيين بإدارة صحة البيئة.

وتم سحب عينات المياه من داخل المنازل بالقرية، وإرسالها للمعامل لبيان مدي مطابقتها للمواصفات المقررة، وقامت هيئة مياه الشرب بإحضار المعدات اللازمة لعملية الإصلاح، وسحب المياه المرشحه الموجودة ببعض شوارع القرية، وجاري إنهاء أعمال الصيانة، والتأكد من وصول مياه صالحة للمواطنين بالقرية.