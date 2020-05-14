"الصحة" تداهم مركز علاج طبيعي غير مرخص بالشرقية

أعلن الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، شن حملات تفتيشية مفاجئة بالتنسيق مع إدارتي التفتيش الصيدلي والعلاج الحر ومباحث التموين تم خلالها مداهمة أحد مراكز العلاج الطبيعي غير المرخصة بمدينه ديرب نجم، وتم العثور على كمية من الأدوية غير المسجلة وكمية أخرى لأدوية بدون فواتير مجهولة المصدر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وأكدت الدكتورة فاطمة حبيب مدير إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية، أن الحملات المفاجئة أسفرت عن ضبط وتحريز 3834 قرصا وعبوة وحدة لأدوية مخالفة بعضها بدون فواتير ومجهول المصدر والبعض الآخر غير مسجل بوزارة الصحة، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مركز العلاج الطبيعي غير المرخص وتحرير محضر بالمخالفات المضبوطة برقم 586 لسنه 2020 جنح أمن دوله طوارئ ديرب نجم.

وأشارت مديرة إدارة التفتيش الصيدلي، إلى قيام طبيب يمتلك أحد المراكز العلاجية الخاصة بالمدينة بمنع مفتشي الحملة من تفتيش المنشأة الطبية التي يمتلكها ومحاولة التعدي عليهم مما اضطر مفتشي الحملة لتحرير محضر ضده بواقعة التعدي والمنع برقم 7920 لسنه 2020 بمدينة ديرب نجم.