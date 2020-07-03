مرور مفاجئ لوكيل وزارة الصحة بالشرقية على مستشفى الحسينية المركزي

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المفاجئ على مستشفى الحسينية المركزي لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى، والأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفى.

ومر مسعود، على قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، وشدد على إتباع الفرق الطبية لكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بالمستشفى لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتشديد على منع الزيارات الخاصة بالمرضى، كما تفقد بعض الأماكن لتركيب جهاز الأشعة المقطعية الجديد، والذي تم دعمه من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتكلفة تقديرية بلغت 4 مليون 244 ألف جنيه، لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى.

ووجه وكيل الوزارة بدراسة عاجلة والتواصل مع الشركة الموردة للجهاز لسرعة تركيب الوحدة بمكان مناسب بالمستشفى لتقديم الخدمة الطبية، وبما يتوافق مع المتغيرات الصحية، والظروف الراهنة، كما اطمأن على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالعناية المركزة، والحضانات، الأشعة، الأقسام الداخلية، وأكد على أهمية إتباع كافة معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى بالمستشفى.

كما تفقد وكيل الوزارة، في حضور رئيس مركز ومدينة الحسينية، ومدير المستشفى عدد من المدارس والأماكن المتاحة بمدينة الحسينية، لنقل مدرسة التمريض بها، نظرا لاستغلال مبنى المدرسة حاليا لتقديم الخدمة الطبية للحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد، وعزلهم بها بالمستشفى، ووجه وكيل الوزارة مدير الإدارة الصحية، مع مدير المستشفى بتجهيز مكان مؤقت بالتعاون مع المجتمع المدني وتخصيصه للدراسة لطالبات المرحلة الثانوية للتمريض اعتبارا من العام الدراسي المقبل.