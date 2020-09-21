حملة لتطهير آبار الصرف الصحي استعدادا لموسم الشتاء في الدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة طلخا بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، اليوم حملة نظافة وتطهير أبيار الصرف الصحي بشوارع مدينة طلخا استعدادا لموسم الشتاء القادم 2020 تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

واستخدمت الحملة معدات تسليك خطوط الصرف الصحي، واستخراج التراكمات من البالوعات والتي تعوق حركة المياه، وكذلك تنظيف الخطوط والتأكد من عملها بكامل كفاءتها.

وذكرت رئاسة مركز طلخا، في بيان لها، أن استخدام السيارات المكنسية لرفع الأتربة من شوارع المدينة قد ساهم بشكل كبير في خفض كمية الأتربة المتسربة إلى خطوط الصرف والتي كانت تؤدى إلى إغلاق تلك البالوعات.

وفي سياق متصل عقد اللواء ضياء الدين عبدالحميد، رئيس مدينة جمصة، اجتماع مجلس تنفيذي بمكتبه بديوان عام رئاسة مدينة جمصة بحضور أحمد عرفة وجهاد مصباح نائبا رئيس المدينة وأحمد موافى سكرتير عام جمصة ومديري الإدارات الخارجية التابعه لرئاسة المدينة والرائد محمد السعيد نائب مأمور شرطه جمصة.

وأكد اللواء ضياء الدين عبدالحميد على ضرورة البدء في صيانه وتطهير بلاعات المطر استعدادا لاستقبال فصل الشتاء والأمطار الغزيرة والتأكد من جاهزية المعدات المستخدمة في سحب مياه الأمطار وكذا التأكيد على جاهزية محطات الرفع والصرف للعمل بكفائه خلال فصل الشتاء.

كما ناقش العديد من الأعمال التنموية لمدينه جمصة ومنها زراعه أعمدة الإنارة بكافه مناطق تقسيم 15 مايو، وأهمية التواجد الأمني بتقسيم 15 مايو والشيخ زايد، ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء في غلق الكافيهات والملاهي والمطاعم في المواعيد المحددة

ودعا جميع القيادات التنفيذية بضرورة العمل بروح الفريق الواحد للنهوض بمدينة جمصة والعمل على تقديم خدمه جيدة للمواطن يستشعر من خلالها بالرضاء التام وهذا هو الهدف الأساسي رضاء المواطن عن تقديم الخدمة.

يذكر أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة استعداداً لموسم الشتاء وهطول الأمطار، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بضرورة الاستعداد لمواجهة موسم السيول والأمطار التي تشهدها بعض المحافظات.

وأكد المحافظ عن دعم الوحدات المحلية بعدد 12 سيارة كسح مياه جديدة، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة 2020 / 2021، والتوجيه لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمراجعة الصلاحية الفنية للمعدات والعربات المخصصة لسحب المياه والعمل على جاهزيتها.