آخر أخبار مصر.. فتح القاعات وقطع المياه وسيول وفيضان وأمطار رعدية

تشتعل الساحة بالعديد من الأخبار التي تهم الرأي العام اليوم، يأتي على رأسها التوقعات بحدوث فيضان بـ 3 محافظات، بالإضافة إلى تنبؤات الأرصاد بسقوط أمطار رعدية وسيول ببعض المناطق،و قطع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة، كما فرضت عودة إقامة الأفراح نفسها على الساحة، مع بداية عودتها اليوم.

وترصد "الوطن" خلال التقرير التالي أهم الأحداث وآخر أخبار مصر اليوم، والمحافظات المتوقع تعرضها لفيضان النيل، وتوقعات الأرصاد بشأن حالة الطقس، وضوابط عودة إقامة الأفراح، استمراراً لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

توقعات بالفيضان والمحافظات الواقعة ضمن الاحتمالات

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، رفع الاستعدادات الخاصة للتعامل مع فيضان النيل، للدرجة القصوى، حتى لا يحدث أي مكروه للمناطق المنخفضة والمعتدى عليها على طول مجرى النيل، وأوضحت الوزارة في بيانها أن ما تقوم به من تحذير عبارة عن إجراءات احترازية وتحذيرية للمناطق المعتدى عليها في نهر النيل.

وفي نفس السياق شددت محافظة البحيرة في منشور صادر عنها لعدد من الوحدات المحلية التي تقع على فرع رشيد بنهر النيل، على اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية تحسبا للتعرض لأي ارتفاع بمنسوب النيل خلال الـ 3 أيام المقبلة، مما يتسبب بحدوث فيضان محتمل للنهر ينتج عنه غرق مناطق واسعة.

وكلفت المحافظة الوحدات بإخلاء جميع المنازل والمباني وحظائر الماشية والأقفاص السمكية، الموجودة على أراضي الدولة، والمعتدى عليها من قبل المخالفين، وذلك لتفادي الأضرار التي قد تنتج عن غرق الأراضي الزراعية، وحفاظاً على أرواح المواطنين.

توقعات الأرصاد بشأن حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، الاثنين الموافق 21 سبتمبر، إذ يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهاراً والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

وهناك نشاط لحركة الرياح في بعض الأحيان على القاهرة والسواحل الغربية وتكون مثيرة للرمال، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

أمطار غزيرة ورعدية

وأشارت الهيئة إلى انه من المتوقع سقوط أمطار قد تكون غزيرة أحيانا (90%) على مناطق متفرقة من السواحل الغربية، وأمطار متوسطة (20%) تكون رعدية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

السماح بعودة إقامة الأفراح

أوضحت الحكومة في قرارها الصادر الاسبوع الماضي، بالسماح بعودة إقامة الأفراح، وما يشبهها من مناسبات، بشرط أن تكون بأماكن مفتوحة، بالفنادق والمنشآت السياحية، والتي حصلت في وقت سابق على شهادة السلامة الصحية التي تصدرها وزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى الأماكن المكشوفة والحاصلة على التراخيص من السلطات المختصة، وأكدت لجنة إدارة الأزمات أن عدد الحضور ينبغي ألا يزيد عن 300 شخص، مع اتباع كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

السماح بعودة الاجتماعات والمؤتمرات

سمحت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بعودة الاجتماعات والمؤتمرات بداية من اليوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر، بشرط اقامتها بالفنادق والقاعات المخصصة بذلك ممن حصلوا على شهادة السلامة الصحية الصادرة من وزارة السياحة والآثار، وشددت اللجنة على عدم تجاوز نسبة الحضور 50% من الطاقة الاستيعابية للمكان، وبحد أقصى للحضور 150 شخصا، مع اتباع كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

عودة إقامة المهرجانات الثقافية والمعارض

وسمحت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، بعودة إقامة المهرجانات الثقافية والمعارض، بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية المماثلة، على أن تكون بالأماكن المفتوحة، ولا تزيد نسب الحضور بها عن 50 % من طاقة المكان الاستيعابية، واتباع كافة التدابير الاحترازية بشأن فيروس كورونا المستجد.

عودة صلاة الجنازة

أعلنت اللجنة عودة صلاة الجنازة برط أن تقام بالساحات والأماكن المكشوفة الملحقة والتابعة لدور العبادة، بشرط أن تكون في غير أوقات أداء الصلوات الجماعية الرئيسية أو الشعائر الدينية، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها وزارة الأوقاف، والسلطات الدينية المختصة لغير المسلمين، مع اتباع الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

إعادة فتح فصول محو الأمية لكبار السن

سمحت اللجنة بعودة فتح فصول محو الأمية، بالإضافة إلى أنشطة تعليم الكبار، على أن تكون بالأماكن المرخصة لذلك، وفقا للضوابط التي تضعها السلطات المختصة بذلك الشأن مع اتباع كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

رفع نسبة إشغال المسارح ودور السينما

وافقت اللجنة على السماح بزيادة نسبة الإشغال بالمسارح ودور السينما بحيث لا تتجاوز عند استقبال الجمهور 50 % من طاقة المكان الاستيعابية، واتباع كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورنا المستجد، وفقا لما تحدده السلطات المعنية بالأمر.

الإعلان عن أماكن قطع المياه غدا

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم، انقطاع المياه عن 7 مناطق بمحافظة القاهرة، اعتبارا من الغد بدءا من الساعة العاشرة صباحا، بالمناطق التالية:

ـ خارجة المطرية.

ـ المسلة ومتفرعاتها.

ـ جوبيان ومتفرعاتها.

ـ شارع إبراهيم عبد الرازق ومتفرعاته.

ـ منطقة الألف مسكن.

ـ منطقة الهايكستيب.

ـ النزهة الجديدة.

مواعيد قطع المياه

ونوهت الشركة بأن عملية قطع المياه تتم اعتباراً من الساعة العاشرة صباح الثلاثاء الموافق 22/ 9/ 2020 وتستمر حتى الساعة السادسة صباح يوم الأربعاء الموافق 23/9/2020، وذلك نظرا لتنفيذ أعمال تطوير منطقة عين شمس مما يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم.

وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.