طقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة المتوقعة: سقوط أمطار على بعض المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود اليوم الاثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهاراً والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

وأضافت الهيئة، أن الرياح معتدلة على الوجه البحري تنشط أحيانا علي القاهرة والسواحل الغربية وتكون مثيرة للرمال، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، ومن المتوقع سقوط أمطار قد تكون غزيرة أحيانا (90%) على مناطق متفرقة من السواحل الغربية، وأمطار متوسطة (20%) تكون رعدية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأشارت الهيئة إلى أنه بالنسبة لحالة الملاحة البحرية، ففي البحر المتوسط يكون ارتفاع مضطرب غربا من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار وتكون الرياح شمالية غربية ، وفي البحر الأحمر تكون ارتفاع الموج معتدل من 1.75 متر إلى مترين وربع.

درجات الحرارة ليوم الاثنين

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 29