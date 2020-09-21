طبيب يهتك عرض مريضة ببني مزار.. والنقابة تتوعد بشطبه بعد التحقيق

قال الدكتور أسامة عبدالحي، رئيس لجنة التأديب بنقابة الأطباء، إن ما ورد في بيان النيابة العامة، بشأن اتهام طبيب حميات بمستشفى بني مزار، بهتك عرض مريضة أثناء توقيع الكشف عليها، يعد جريمة مخلة بالشرف، موضحا أن الأمر بين يدي النيابة، والنقابة ليست طرفا فيه.

وأضاف عبد الحي في تصريحات لـ"الوطن"، أن قانون النقابات المهنية، نص على أنه في حال ثبوت اتهام عضو من أعضائها بجريمة مخلة بالشرف، مثل جريمة هتك العرض، يتم فصله وشطبه من النقابة نهائيا.

الأطباء: حالات فردية ولا تمثل أعضاء النقابة

وعن تكرر وقائع اتهام بعض الأطباء بالتحرش مؤخرا، خلال الفترة الماضية كان آخرها طبيب طنطا وطبيب بني مزار بالمنيا، قال عبد الحي: " كلها حالات فردية ونادرة ولا تمثل جموع الأطباء، ونتمنى عدم وجودها نهائيا".

وكانت "النيابة العامة"، أعلنت عن تلقيها بلاغًا من الشرطة بنشوب شجار بين طبيب -إخصائي باطنة- بمستشفى بني مزار بمحافظة المنيا وبين ذوي سيدة اتهمته بهتك عرضها خلال توقيعه الكشف الطبي عليها بعيادته، فانتقلت "النيابة العامة" إلى العيادة وتبينت بعثرة محتويات غرفة الكشف نتيجة الشجار.

وأكدت "النيابة العامة"، أنها سألت المجني عليها فشهدت بملامسة الطبيب مواطن من جسدها خلال توقيعه الكشف عليها، ثم محاولته التعدي عليها، إلا أنها دفعته عنها وأخبرت ذويها بالواقعة فوقع شجار بينهم وبين الطبيب، كما سألت "النيابة العامة" طبيبة بالمستشفى فشهدت بعدم ملاءمة ما آتاه الطبيب خلال توقيعه الكشف على المجني عليها لحالتها، وتجاوزه بذلك حدود العمل الطبي المباح.

وأوضحت النيابة العامة أن تحريات الشرطة كانت قد توصلت إلى صحة ارتكاب المتهم الواقعة وفق التصوير الوارد بشهادة المجني عليها وزوجها، وشهرته بارتكاب وقائع مماثلة لم يبلغ المجني عليهن عنها خجلا، واللاتي لم تتمكن التحريات من التوصل إليهن.

وأشارت إلى أنه باستجواب الطبيب المتهم أنكر ما نسب إليه من اتهام مبررًا ما آتاه من أفعال معها لإتمام توقيعه الكشف الطبي عليها، مؤكدًا تعدي ذوي المجني عليها عليه وإتلافهم منقولات بالعيادة، والذين أنكروا ذلك خلال استجوابهم في التحقيقات.

وأمرت "النيابة العامة" بحبس الطبيب المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، واستأنفت أمام المحكمة قرارا بإخلاء سبيله بضمان مالي، فألغت المحكمة القرار واستمر لذلك حبسه، وجارٍ استكمال التحقيقات.