حبس طبيب لاتهامه بهتك عرض مريضة بالمنيا

أمرت النيابة العامة بحبس طبيب بمستشفى بني مزار بمحافظة المنيا، المتهم بهتك عرض سيدة، خلال توقيعه الكشف الطبي عليها في عيادته احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وتلقت النيابة العامة بلاغًا من الشرطة، بنشوب شجار بين طبيب بمستشفى بني مزار بمحافظة المنيا، وبين ذوي سيدة اتهمته بهتك عرضها خلال توقيعه الكشف الطبي عليها بعيادته.

وانتقلت النيابة العامة إلى العيادة، وتبين بعثرة محتويات غرفة الكشف نتيجة الشجار، وذكرت المجني عليها أن الطبيب لامس مواطن من جسدها خلال توقيعه الكشف عليها، ثم حاول التعدي عليها، إلا أنها دفعته عنها، وأخبرت ذويها بالواقعة، فوقع شجار بينهم وبين الطبيب.

وتوصلت تحريات الشرطة إلى صحة ارتكاب المتهم للواقعة وفق التصوير الوارد بشهادة المجني عليها وزوجها، وشهرته بارتكاب وقائع مماثلة لم يبلغ المجني عليهن عنها خجلًا، واللاتي لم تتمكن التحريات من التوصل إليهن.

وباستجواب الطبيب المتهم، أنكر ما نُسب إليه من اتهام مبررًا ما أتاه من أفعال معها لإتمام توقيعه الكشف الطبي عليها، مؤكدًا تعدي ذوي المجني عليها عليه وإتلافهم منقولات بالعيادة، وهو ما أنكروه ذلك خلال استجوابهم في التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة بحبس الطبيب المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، واستأنفت أمام المحكمة قرارًا بإخلاء سبيله بضمان مالي، فألغت المحكمة القرار، واستمر لذلك حبسه، وجارٍ استكمال التحقيقات.