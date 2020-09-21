أول مركز علاج طبيعي بجنوب الصعيد يضم 45 غرفة علاجية بتكلفة 189 مليونا

وجه الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي،" الذي ينفذ خطته الاستراتيجية للدولة لعام 2030، والتي تعتبر أن التعليم هو حجر الزاوية في تقدم الأمم ونهضة الشعب المصري.

وكشف "يوسف"، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، عن تفاصيل أول مركز للعلاج الطبيعي والتأهيل بجنوب الصعيد، مؤكدا أن الدولة اعتمدت عام 2016، تكلفة أولية للمشروع 189 مليون جنيه.

وأضاف أنه مع بدء الإنشاءات في عمل مركز العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي في جنوب مصر، كان على 12 ألف متر مربع، ونطمح أن يكون المركز هو الأكبر على مستوى الشرق الأوسط عدة وعتادا، والمركز يضم 96 غرفة إقامة خاصة بالمبنى، 45 غرفة علاجية مختلفة التخصصات ووحدة للمعالجة المائية، بإجمالي 220 سريرا، و4 عنابر منها اثنان Vip.

وأكد أن المركز يعد شكلا من أشكال التمكين والدعم لجنوب الصعيد، وسيكون عامل جذب للأطباء وفرصة لتوظيف الخريجين من جامعة جنوب الوادي.