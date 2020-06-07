رئيس جامعة جنوب الوادي ينفي إصابة 7 أطباء بكورونا

قال الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إنّ ما تردد بشأن إصابة 7 أطباء بفيروس كورونا في المستشفيات الجامعية وعزلهم في منازلهم، أمر عار تماما من الصحة، ولا يوجد طبيب مصاب.

وناشد الغرباوي، المواقع الإخبارية بعدم نشر الأخبار دون مصادر في ظل الأزمة الراهنة في مكافحة فيروس كورونا، منعا لإثارة الخوف في نفوس المواطنين وعدم الذهاب إلى المستشفى.

وأوضحت الجامعة في بيان عنها: "نشرت هذه المواقع خبرا عن إصابة أكثر من 7 أطباء من المستشفيات الجامعية بفيروس كورونا، وبينهم رؤساء أقسام، وهذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا، وجامعة جنوب الوادي تجاه هذه الأخبار الكاذبة تحتفظ لنفسها بحقها في مقاضاة الموقع المسؤول عن نشر هذا الخبر، وتهيب بمسؤولي المواقع تحري الدقة في نشر الأخبار".

وأكد رئيس الجامعة أنّه بناء على طلب اللواء أشرف الداودي محافظ قنا واستجابة من الجامعة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا، جرى استقبال جميع حالات الطوارئ من المرضى بالمستشفى الجامعي على مدار الأسبوع، وتخصيص المستشفى العام بقنا كمستشفى عزل.