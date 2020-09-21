مفوض الاتحاد الأوروبي: نعول على دور القاهرة لحل أزمات المنطقة

أكد أوليفر فاريلي، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، اليوم، دور مصر المحوري والفاعل كمركز ثقل للاستقرار والأمن في المنطقة، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، أن الوزير سامح شكري تلقى اتصالًا هاتفيا من "فاريلي" شهد نقاشاً حول الأوضاع الإقليمية والتحديات المُشتركة التي تواجه مصر والاتحاد الأوروبي، حيث شدد على أن الاتحاد الأوروبي يعول على التنسيق والتعاون الوثيق مع مصر بهدف حلحلة الأزمات التي تشهدها المنطقة.

كما تباحث الوزير "شكري" مع المسؤول الأوروبي حول سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن الجانبين أكدا خلال الاتصال على الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وضرورة العمل نحو تعظيم الاستفادة من اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية بما يعزز التعاون التنموي والاقتصادي بين الجانبين.

وأكد الوزير شكري تطلع مصر لاستقبال الاستثمارات الأوروبية في السوق المصرية، وذلك من خلال تشجيع الشركات والمؤسسات الاستثمارية الأوروبية على زيادة حجم مشروعاتها في مصر، وكذا تسهيل عملية نفاذ المزيد من الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبية.

وأشار المُتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إلى أن الوزير شكري أعرب عن استعداد مصر لتدشين تعاون ثلاثي مع الاتحاد الأوروبي في دول القارة الأفريقية، وذلك لدعم جهود التنمية بتلك الدول بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالقارة ويحافظ على مصالح الجانبين.