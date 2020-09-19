عمرو أديب لـ وزير الخارجية التركي: "إنت مال أهلك بمصر؟"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر لن تقبل بالإهانة من الجانب التركي، مشيرًا إلى أنها تدافع عن حدودها بشراسة، مثلما يحدث على الجانب الاستراتيجي الغربي.

وأضاف أديب خلال حلقة اليوم، من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "مصر حطت النقاط فوق الحروف، والرئيس قال خط (سرت- الجفر) أحمر، والموضوع في لبيبا انتهى، مصر عملت اللي عاوزاه ووضعت النقاط فوق الحروف".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يريد أن يجد موطئ قدم له في منطقة شرق المتوسط: "اعتقدوا إن الإدارة المصرية هتقبل جر الناعم اللي بيعملوه من أسبوع، وتقول لأردوغان شبيك لبيك".

وأردف، أن وزير الخارجية التركي انتقد الدولة المصرية، مستطردًا: "قال رأيه بالحكم في مصر، وأنت مال أهلك؟، وهو أنت اللي هتعين رئيس الجمهورية، وإحنا مالنا بمبادئ وأخلاق تركيا؟".

واستنكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، حديث وزير الخارجية التركي مع قناة CNN TURK، الذي تضمن، من بين إشارات مختلفة، تناولًا سلبيًا حول ما شهدته مصر من تطورات سياسية اتصالًا بثورة 30 يونيو، بما يؤكد استمرار التشبث بادعاءات منافية تمامًا للواقع بهدف خدمة توجهات أيديولوجية.

وأكد المتحدث الرسمي الرفض الكامل لهذا النهج، مشيرًا إلى أن الاستمرار في الحديث عن مصر بهذه النبرة السلبية، وفي الوقت نفسه بهذا القدر من التناقض، إنما يكرس افتقار المصداقية إزاء أي ادعاء بالسعي لتهيئة المناخ المناسب لعلاقات قائمة على الاحترام والالتزام بقواعد الشرعية الدولية.