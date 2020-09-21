افتتاح مركز عالمي لعلاج المخدرات بـ"إمبابة" بتكلفة 155 مليون جنيه

قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن هناك مركزا جديدا يعد من المراكز العالمية، يتم تجهيزه على أعلى مستوى بمنطقة امبابة، بسعة 130 سريرا، وبتكلفة 155 مليون جنيه، بالشراكة مع وزارة الصحة، مشيرا إلى أن منطقة امبابة من المناطق التى تعانى من مشاكل المخدرات.

افتتاح 25 مركزا متخصصا لعلاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية

وأضاف "عثمان"، لـ"الوطن" أنه تم افتتاح 25 مركزا متخصصا لعلاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية حتى الآن، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى لمركز مطروح تم افتتاحها، وهى الجزء الخاص بسحب المخدر من الجسم، ويتضمن 130 سريرا، كما تم إنشاء مركز بالبحر الأحمر، ومركز تأهيل ببورفؤاد، لافتا إلى أن هذه المراكز لم يتم افتتاحها بشكل رسمى، وفى انتظار افتتاح القيادة السياسية لها، إلا أنه تم تشغيلها تجريبيا لحين الافتتاح الرسمى.

حملة لطرق الأبواب بالأسمرات للتوعية بخطورة المخدرات

ولفت إلى أن هناك برنامجا متكاملا لخفض الطلب على المخدرات فى المناطق التى يتم تطويرها، حيث تم العمل على روضة السيدة، بخلاف إطلاق برنامج كامل فى حى الأسمرات، الذى يشمل عدة مكونات منها حملة لطرق الأبواب، تستهدف 12 ألفا أسرة، تقريبا كل حى الأسمرات على مدار 4 شهور، للتوعية بمشكلة المخدرات .

وأكد أن هناك مركزا للدعم النفسى، بخلاف إنشاء مقر بحى الأسمرات للانطلاق منه على مستوى المتدريبن، وعيادة للإرشاد وتحويل حالات علاج الإدمان، كما سيتم استثمار التطوير الذى حدث على مستوى المنشآت الرياضية، ودورى "أنت أقوى من المخدرات"، وتوصيل رسائل التوعية، مما يعطى فرصة أكبر لتوصيل الرسائل.