تجديد حبس المتهم باغتصاب "طالبة الدقهلية" 15 يوما

أمر قاضي المعارضات بمحكمة أجا الجزئية، اليوم، بتجديد حبس الطالب المتهم باغتصاب زميلته في الدقهلية 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن نتج عنه حملها وإنجابها طفلة، إلا أنه لم يعترف بالطفلة.

وجاء قرار النيابة بعد وصول التقرير الفني للطب الشرعي لتحليل البصمة الوراثية DNA لكل من المتهم والمجني عليها والطفلة، حيث جاءت النتيجة إيجابية، وثبت أن الطالب هو والد الطفلة.

واستمعت المحكمة إلى شرح للقضية واعتراف المتهم للنيابة بتفاصيل الواقعة، زاعمًا أنه كانت تربطه بالمجني عليها علاقة.

وقال علاء قمر، محامي المتهم، إنه سيستأنف قرار الحبس غدًا، وسيطلب تحديد جلسة أمام غرفة المشورة.

وقال قمر لـ"الوطن"، إنه لا داعي لقرار الحبس، خاصة أن القضية مكتملة، بعد وصول تقرير الطب الشرعي عن "البصمة الوراثية" DNA، الذي أثبت أن المتهم هو والد الطفلة، مضيفًا أنه لن يقوم بالطعن في التقرير مطالباً بإحالة القضية للقضاء.

وأصدر المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، قراراً بضبط وإحضار طالب رفض الاعتراف بطفلة وضعتها طالبة اتهمت زميلها باغتصابها، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة الدقهلية المغتصبة".

وقالت "أمل"، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، إن مباحث أجا ألقت القبض على المتهم، أثناء أدائه امتحان الثانوية العامة، بعد صدور أمر من النائب العام بالقبض عليه، مشيرةً إلى أن الطب الشرعي أخذ منها ومن ابنتها عينات البصمة الوراثية.

وأكدت أنها حررت محضرين ضد الطالب من قبل، الأول محضر اتهمته فيه بالاغتصاب، والثاني لإثبات نسب الطفلة، إلا أن المحضرين جرى حفظهما رغم عدم استدعاء المتهم وسؤاله، موضحة أنها نشرت "فيديو" بما تعرضت له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وحينها تلقت تهديدات بالقتل من المتهم، حررت له محضراً اتهمته فيه بتهديدها.