مد ساعات العمل بالمراكز التكنولوجية بأجهزة المدن الجديدة حتى الـ5 مساء

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تقرر مد ساعات العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأجهزة المدن الجديدة، حتى الساعة الـ5 مساء، للتيسير على المواطنين فى استقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، وكذا استمرار العمل يومي الجمعة والسبت حتى الساعة الـ3 عصرا، لاستقبال الطلبات حتى يوم الأربعاء 30/9/2020.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، على أنه سيتم قبول جميع الطلبات التي يتقدم بها المواطنون ذوو الشأن للتصالح، وترك البت فى قبول طلب التصالح للجان المختصة بذلك، وتسهيل إجراءات قبول الطلبات من المواطنين.

أكد وزير الإسكان، ضرورة التزام المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتواصل المركز التكنولوجية بأجهزة المدن الجديدة، استقبال المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، وشهدت أجهزة المدن إقبالا جماهيريا غير مسبوق، ما اضطر الوزارة لطلب مد أوقات العمل الرسمية لاستقبال الراغبين في تقديم طلبات التصالح.

واستقبل جهاز حدائق أكتوبر، المواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، التي سجلت حتى اليوم، نحو 450 طلبا، بإجمالي متحصلات رسوم جدية تصالح تجاوزت الـ10 ملايين جنيه ونصف.

وواصل جهاز الشيخ زايد بقيادة المهندس مصطفى فهمي رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، استقبال الراغبين في التصالح في مخالفات البناء، وتواجد مصطفى بين المواطنين بسكل دائم لتعريف السكان بالمدينة بالقانون الجديد؛ للرد على تساؤلات السكان بشأن كيفية تطبيق قانون التصالح وإيضاح كل الاستفسارات لدى السكان وتسهيل إجراءات التصالح، وذلك بحضور أعضاء لجنة التصالح بالمدينة.

واستقبل المحاسب إيهاب المراكبي مدير المركز التكنولوجي بجهاز مدينة الشروق، المواطنين المتقدمين للتصالح، وأمر بتسهيل كل الإجراءات واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".