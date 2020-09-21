تحذير 3 مدن بالمنوفية لإخلاء منشآت طرح النهر بسبب الفيضان

حذرت الوحدات المحلية لثلاث مدن في محافظة المنوفية مواطنيها المقيمين والمزارعين في أراضي طرح النهر، بضرورة إخلاء تلك الأراضي، وكذلك إخلاء المنازل، نظراً لبدء موسم الفيضان للعام الحالي، والمتوقع بزيادة المنصرف بفرعي دمياط ورشيد، اعتباراً من الشهر الحالي.

تضمّنت التحذيرات أن ارتفاع منسوب المياه بفرعي نهر النيل سيؤدي إلى حدوث غمر لمعظم أراضي طرح النهر، والمنزرعة بالمخالفة، وكذلك للمباني المخالفة المقامة على جوانب المجرى.

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا أنه وجب التنبيه والتشديد على كافة المواطنين واضعي اليد على أراضي طرح النهر، الواقعة والمطلة على نهر النيل بنطاق المركز، وهي قرى "ميت برة - ميت العبسي - كفر ميت العبسي"، توخي الحذر وتجنب زراعة أي زراعات حالياً، وسرعة إزالة أي تعديات تقع في المنطقة المذكورة.

كما طالبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا كافة المواطنين المخالفين بالبناء على أراضي طرح النهر سرعة إخلاء منازلهم، حرصاً على سلامتهم، من جراء ما سيحدث من إطلاق تصريفات زائدة وارتفاع مناسيب المياه، وحدوث غمر وغرق لتلك الأراضي.

وكذلك أهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات المواطنين واضعي اليد على أراضي طرح النهر بالقرى الواقعة والمطلة على نهر النيل، توخي الحذر وتجنّب زراعة أي زراعات، وسرعة إزالة أي تعديات سبق اتخاذ إجراءات بشأنها بالردم والبناء داخل القطاع المائي، واتخاذ الاحتياطات اللازمة، كما أهابت بالمواطنين بإخلاء منازلهم حرصاً على سلامتهم.

وشددت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون على أن موسم الفيضان سيبدأ من الشهر الحالي، مما سيؤدى إلى ارتفاع منسوب المياه بنهر النيل، وبالتالي سيؤدى إلى حدوث غمر لمعظم أراضي طرح النهر، والمنزرعة بالمخالفة وكذلك للمبانى المخالفة على جانبي النهر.