الزراعة : معهد صحة الحيوان يفتتح دورات إنشاء وادارة معمل بيطرى فى 4 محافظات

فى حضور عمداء كليات الطب البيطرى ومديرى مديريات الزراعة ومديريات الطب البيطرى بمعامل شبين الكوم والفيوم ودمنهور وبنى سويف ومع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كوفيد 19 تم افتتاح الدورة العملية الأولى من خلال سلسلة دورات تحت مظلة الخدمة المجتمعية لمركز التدريب والتعلم والأستشارات – معهد بحوث الصحة الحيوانية "اول مركز تدريبى يعتمد طبقا للمواصفة ايزو 21001 :2018 فى جمهورية مصر العربية" بناءً على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة التلاحم المجتمعى وخدمة القطاع الزراعى الحكومى والخاص وخدمة الفلاح والمربى الصغير وتوجيهات د. محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بتعزيز الدور التأهيلى والتوعوى والأرشادى والتنويرى لخدمة المجتمع لمركز البحوث الزراعية ومتابعة الأستاذ الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية على تنشيط الدور التعليمى والتثقيفى والتدريبى والتنويرى للمعهد قام د عصام كامل مدير مركز التدريب والتعلم والاستشارات بزيارة المعامل المعتمدة الجارى تنفيذ الدورات بها لمتابعة تنفيذ تلك الدورات فى المعامل المختلفة ومراجعة الأجراءات الأحترازية للوقاية من فيروس كوفيد 19.

وقد اشترك فى تلك الدورات 67 متدرب من حديثي التخرج من كليات الطب البيطرى والزراعة والعلوم.

وقال مدير مركز التدريب بمعهد صحة الحيوان أنه تم وضع برنامجي تدريبي بعد مناقشة الخريجيين ودراسة احتياجاتهم التدريبية فى وجود عمداء الكليات الذين اشادوا بأهمية تلك الدورات وطالبوا بالمشاركة فيها والتوصية بالشكر لوزارة الزراعة على هذا النشاط. وتم تحديد مجموعة من الدورات جارى العمل فى تنفيذها ومنها إنشاء عيادة بيطرية للحيوانات الأليفة وأخرى لحيوانات المزرعة ودورات خاصة لتأهيل مسئولى سلامة الغذاء والجودة فى مصانع الأغذية واخرى لفحوص الأعلاف والسموم الفطرية.

كما تم التواصل مع الجهات المانحة لمساعدة الخريجيين في انشاء معمل وعيادة بيطرية ومنح المتدرب قروض بشروط ميسرة وفائدة منخفضةواضاف انه تم مع مدير مشروع دعم الطبيب البيطرى لتنميه الثروه الحيوانيه فى مصر لتنفيذ طلباتهم على أن يكون المعهد هو همزة الوصل بين المشروع والخريجيين دعماً للاقتصاد الزراعى وتوفير فرص عمل لشباب الخريجين مع الدعم الكامل للمربى الصغير.