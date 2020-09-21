رئيس "السد العالي": السد آمن ونصرف مياها لأغراض الزراعة والشرب

قال المهندس حسين جلال رئيس هيئة السد العالي، بوزارة الموارد المائية والري، إن السد العالي آمن تماما ويستقبل فيضان النيل القادم من الهضبة الإثيوبية في بحيرة ناصر.

وأضاف جلال، لـ"الوطن، أنه يتم التعامل مع فيضان النيل بكل احترافية بما يحافظ على المياه وتصريف المطلوب للوفاء بأغراض الزراعة والاستخدام المنزلي وفي أنشطة الصناعة.

وأكد أن الاستعدادات للفيضان تبدأ مبكرا، ومع بداية شهر مايو، حيث تنفذ الهيئة كل أعمال الصيانة اللازمة لمنشآت السد العالي، والتي تشمل محطة الكهرباء ومفيض توشكى والطوارئ، فضلاً عن منشآت خزان أسوان.

وكشف تقرير لوزارة الموارد المائية والري عن تنفيذ عملية الفتح والتجهيز لقفل السد الترابي بفم قناة مفيض توشكى، بتكلفة إجمالية 9.8 مليون جنيه، وقيمة المنفذ خلال العام الماضي بلغت 5.00 ملايين جنيه وبنسبة قدرها 50%، وذلك بهدف تصريف المياه الزائدة من بحيرة ناصر إلى قناة مفيض توشكى ومنها إلى منخفضات توشكى لضمان عدم ارتفاع منسوب المياه ببحيرة ناصر عن 182.00 متراً وللحفاظ على أمان وسلامة السد العالي.

كانت محافظة البحيرة أعلنت، امس الأحد، استعدادها لمواجهة فيضان محتمل لنهر النيل، ربما يتسبب في غرق أراضي طرح النهر الموجودة بالمدن الواقعة على فرع رشيد، وحذرت المعتدين على أراضي الدولة، من احتمالات غمر المياه لمنازلهم وحظائر الماشية ومخازن المحاصيل وأقفاص المزارع السمكية، ووجهت بسرعة إخلاء كافة المنشآت المخالفة المقامة على طرح النهر في 6 مدن ومراكز بالمحافظة.

واكد منشور محافظة البحيرة أن هناك بعض الأراضي تقع بمدن كوم حمادة وإيتاي البارود وشبراخيت والرحمانية والمحمودية ورشيد، تعدى اصحابها على نهر النيل، بالردم أو البناء أو الزراعة، وقد تتسبب زيادة منسوب المياه في النهر بمحاصرة تلك المناطق بخطر الغرق، لذا وجب التنبيه والتحذير لاتخاذ الإجراءات اللازمة.