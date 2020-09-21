رئيس جامعة طنطا يتابع إنشاءات مستشفي الجراحات الجديد

تفقد الدكتور عماد عتمان، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، اليوم (الإثنين)، بجولة لمتابعة سير أعمال المراحل النهائية للإنشاءات بمستشفي الجراحات الجديد، استعدادًا لوضع التجهيزات والمعدات.

تفقد د. عتمان أدوار المستشفي، وتجهيزات غرف العناية المركزة، والجراحات، ومراجعة مواصفات التصميمات، مؤكداً علي ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية للتجهيزات الانشائية، واستكمال باقي الأدوار، والإلتزام بالجدول الزمني للإنتهاء من المستشفي في الوقت المحدد، وأشاد د. عماد عتمان بمعدل الإنجاز حتي الآن، ومراعاة المعايير والمواصفات العالمية، ووجه بوضع قائمة للتجهيزات الداخلية للأقسام الاكلينيكية.

شارك في الجولة كل من: الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود ذكي عميد كلية الهندسة، والدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، والدكتور محمد حنتيرة مدير المستشفي الجامعي الرئيسي.