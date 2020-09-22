اليوم.. نهاية اختبارات المتقدمين لمدارس stem الذين تعرضوا لأخطاء تقنية

تنتهي اليوم الثلاثاء، 22 سبتمبر اختبارات الطلاب المتقدمين لامتحان مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، والذين تعرضوا لمشكلات تقنية وفنية خارجة عن إرادتهم ولم تمكنهم من أداء الامتحان، بدلاً من يومى 27-28 سبتمبر 2020 الذين تم الإعلان عنهم مسبقًا.

فحص الشكاوى الواردة من المتقدمين لأداء امتحان مدارس المتفوقين

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت في وقت سابق لها، انتهاء الإدارة العامة للبنية التكنولوجية من فحص جميع الشكاوى الواردة من الطلاب المتقدمين لأداء امتحان مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM)، وحدثت لهم بعض المشاكل التقنية لم تمكنهم من أداء الامتحان بصورة كاملة.

وأكدت الإدارة العامة للبنية التكنولوجية، أعلنت عن وجود بريد إلكترونى لتلقي الشكاوى التي حدثت أثناء أداء الامتحان وفحصها والبت في أحقية أداء الامتحان مرة أخرى من عدمه، وذلك حرصًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب المتقدمين.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن فتح باب التقدم لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM"، للعام الدراسي 2020-2021، بمحافظات (الجيزة - القاهرة - الإسكندرية - كفر الشيخ - الدقهلية - الإسماعيلية - البحر الأحمر- أسيوط - الأقصر- المنوفية - الغربية - القليوبية - الشرقية - قنا - بني سويف – المنيا – سوهاج – الفيوم – السادات).وأوضحت وزارة التعليم، أنَّ التقدم سيكون إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على الرابط التالي emis.gov.eg؛ وذلك في الفترة من 22 إلى 31 أغسطس 2020، ولن يتمّ قبول طلبات تقدم بعد هذا التاريخ.

شروط القبول بمدارس المتفوقين stem

وحددت وزارة التعليم، شروط القبول بأن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2019/2020 من جميع محافظات جمهورية مصر العربية ومستوفيًا لشروط التقدم، وألا يزيد عمر الطالب المتقدم في 1/10/2020 على 18 عامًا، وأن يجتاز الطالب الكشف الطبي بالتأمين الصحي في الإدارة التابع لها المدرسة.

كما حددت وزارة التعليم، أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وفق إحدى الحالات الآتية:

أولاً: أن يكون مجموع درجات الطالب 274.5 درجة فأكثر بنسبة تعادل 98% من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).

ثانياً: أن يكون مجموع درجات الطالب 266 درجة فأكثر بنسبة تعادل 95% من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادتين على الأقل من ثلاث مواد هي: (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).طرق سداد مقابل أداء الامتحان

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تسديد مقابل أداء الامتحان على النحو التالي: 150 جنيها فقط، للتقدم لأداء الامتحان للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا على حساب رقم (0135112000283818) بمنافذ فوري بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب أو بمكاتب هيئة البريد المصري على مستوى الجمهورية باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، ويرفق إيصال السداد الدال على الدفع ضمن أوراق التقدم، وتقوم الإدارات والمديريات التعليمية باستلام الإيصالات وإرفاقها ضمن أوراق التقدم المطلوبة، ولا يقبل السداد بحوالة بريدية أو بإيصال (23 ع ح) ولا إيصال (123 ث ع)".