مدير "تعليم المنوفية" يتفقد اختبارات مدارس المتفوقين في العلوم

تفقد صباح اليوم أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية الاختبارات الإلكترونية لطلبة الشهادة الإعدادية المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا Stem، والتي تعقد بقاعة مركز التطوير التكنولوجي رقم 1 بديوان المديرية.

وخلال الجولة التفقدية اطمأن سويد على انتظام وحضور جميع الطلاب لأداء الاختبار في يومه الأول كما اطمأن على التزام جميع الطلاب باتباع الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات حفاظا على سلامتهم.

وأكد سويد على مسؤول مركز التطوير بتحرير محاضر إثبات حالة لأي طالب تنقطع عنه خدمة الإنترنت أثناء الاختبار وإبلاغ الوزارة بهذه الحالات حفاظا على حقوق الطلاب.

الجدير بالذكر أن الامتحانات الإلكترونية تعقد في قاعات مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية وقاعات مبنى الرخصة الدولية بجوار مدرسة الأحمدية الابتدائية بشبين الكوم ومعامل مدرسة شبين الكوم الرسمية المتميزة والمتكاملة للغات.