"التعليم" تنتهي من فحص شكاوى امتحان مدارس المتفوقين في العلوم

انتهت الإدارة العامة للبنية التكنولوجية من فحص جميع الشكاوى الواردة من الطلاب المتقدمين لأداء امتحان مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) وحدثت لهم بعض المشاكل التقنية لم تمكنهم من أداء الامتحان بصورة كاملة.

وأعلنت الإدارة العامة للبنية التكنولوجية وجود بريد إلكتروني لتلقي الشكاوى التي حدثت في أثناء أداء الامتحان وفحصها والبت في أحقية أداء الامتحان مرة أخرى من عدمه، حرصًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب المتقدمين، وستقوم الوزارة يوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2020، بالإعلان عن أسماء الطلاب الذين تم دراسة الشكاوى المقدمة منهم وثبت أحقيتهم في أداء الامتحان من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأوضحت الوزارة أنه جرى تحديد يوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر 2020؛ ليكون الموعد النهائي لأداء امتحان الطلاب المتقدمين لامتحان مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا والذين تعرضوا لمشكلات تقنية وفنية خارجة عن إرادتهم ولم تمكنهم من أداء الامتحان، بدلاً من يومي 27-28 سبتمبر 2020 اللذين جرى الإعلان عنهما مسبقًا.

يذكر أن امتحانات الطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين في عين شمس ستعقد في الموعد المحدد سلفًا من قبل الوزارة وطبقًا لما هو مدون على إخطار رقم الجلوس المعلن من خلال الموقع الرسمى للوزارة.