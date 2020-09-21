رئيس جامعة طنطا يتفقد أعمال التطوير بمستشفى الباطنة

تفقد الدكتور عماد عتمان، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، أعمال التجديد والتطوير بمستشفى أمراض الباطنة الجامعي، بحضور الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد البديوي مدير المستشفي.

أشاد الدكتور كمال عكاشة، بأعمال التجديد والتطوير، مشيراً إلي أنها ستعمل علي تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمرضي، حيث تخدم المستشفي قطاع كبير من المواطنين بوسط الدلتا.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد البديوي، مدير المستشفي، أن عمليات التجديد والتطوير شملت تجهيز أربع أجنحة فاخرة مزودة بأحدث الأجهزة، وتزويد غرف علاج المرضي بأسرّْة جديدة مع وجود فواصل بينها مراعاة للخصوصية، بالإضافة إلى تزويد المستشفي بثلاث أجهزة تنفس صناعي، وجهاز فصل البلازما بوحدة أمراض الدم، مشيراً إلي أنه جاري عمل كافة الإصلاحات والتجديدات بالعناية المركزة، وذلك من أجل عودة المستشفي للعمل بكامل طاقتها.