نائب رئيس هيئة الأبنية التعليمية: قادرون على تصميم 30 ألف فصل سنويا

أجرى وفد من نقابة المهندسين زيارة لهيئة الأبنية التعليمية اليوم، برئاسة اللواء مهندس محمود مغاوري، أمين عام النقابة، والمهندس محمد ناصر، أمين صندوق النقابة، والمهندس هشام أبو سنه، رئيس نقابة القاهرة، والمهندس الاستشاري أحمد رمزي، رئيس شعبة الهندسة المدنية.

وتفقد وفد النقابة العمل داخل إدارات الهيئة، واطلع على الدور الذي يقوم به مهندسو الهيئة في تخطيط وتصميم والإشراف على تشييد مدارس مصر، وطالع أحدث الأساليب المعمارية والإنشائية وطرق ضبط الجودة التي تتبعها الهيئة في جميع ما تنشئه من مدارس.

كان في استقبال وفد النقابة، اللواء يسرى عبدالله، مدير هيئة الأبنية التعليمية، الذي أشاد بدور النقابة في تطوير مهنة الهندسة ورعاية المهندسين، مؤكدا اعتزازه بانتمائه لمهنة الهندسة ولنقابة المهندسين، مشيرا إلى أن الهندسة هي القاطرة التي تقود عجلة التنمية والعمران في مصر.

نير حمدي:الهيئة تضم 6306 موظفين منهم 3003 مهندسين

واستعرض اللواء مهندس نير حمدي، نائب رئيس هيئة الأبنية التعليمية، قدرات وإمكانيات الهيئة في التصميم والإشراف على تنفيذ مدارس مصر، مشيرا إلى أن الهيئة تعتمد في عملها على التخطيط العلمي الدقيق سواء في إعداد الدراسات أو تصميم والإشراف على تشييد المدارس، مستعينة بأحدث التكنولوجيا، كما أوضح أن الهيئة تتولى إلى جانب تشييد المدارس مسئولية تصميم التجهيزات اللازمة للعملية التعليمية وإصلاح وصيانة الأجهزة والمعدات الفنية والمعملية، إضافة إلى توثيق جميع البيانات الإنشائية والمعمارية الخاصة بكل مدرسة في مصر.

وقال نائب رئيس هيئة الأبنية التعليمية، إن "الهيئة تفتخر بما لديها من مهندسين على أعلى مستوى من الكفاءة في جميع التخصصات الهندسية"، مشيرا إلى أن الهيئة تضم 6306 موظفين وعاملين، منهم 3003 مهندسين يضمون 150 دكتور مهندس، و40 مهندسا استشاريا و153 مهندسا حاصلا على ماجستير في الهندسة، و74 مهندسا حاصلا على دبلومة في الهندسة.

وأكد نائب رئيس هيئة الأبنية التعليمية أن الهيئة شهدت طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الست الأخيرة.

وأشار "حمدي"، إلى أن عدد الفصول التي أنشأتها الهيئة منذ صدور قرار تاسيسها عام 1988 وحتى 30 يونيو 2014، بلغ 239 ألفا و32 فصلا تم إنشائها عبر 21 ألفا و110 مشروعات، فيما تم بناء 72 ألفا و444 فصلا خلال السنوات الست الأخيرة من خلال 4 آلاف و751 مشروعا.

وتابع "كانت أقصى إمكانيات الهيئة هو إقامة 7 آلاف فصل في العام، الآن صار بإمكاننا تصميم والإشراف على تنفيذ 30 ألف فصل في السنة"، وواصل "الهيئة حاليا تؤسس 23 فصلا جديدا للتعليم كل يوم وتطور 12 فصل يوميا، وفى 6 سنوات تم الانتهاء من بناء 150 ألف فصل، كما تم تجهيز 9200 معمل مدرسى فى 6 سنوات، كما طال التطوير المدراس الفنية، إذ يتم تطوير وتجهيز 3 مدارس بشكل يومي، مما أنتج تطوير 6000 مدرسة تعليم فنى على أعلى مستوى.

وأكد نائب رئيس الهيئة، أن هناك 3 مدارس تحصل على شهادة الاعتماد والجودة، وقد حصلت 3424 مدرسة فنية على شهادة الاعتماد والجودة، كما تم إنشاء 15 مدرسة للمتفوقين بمقاييس عالمية وجاري تنفيذ 4 مدارس أخرى ليكون إجمالي مدارس المتفوقين 19 مدرسة في 18 محافظة، مضيفا أن إنشاء المدارس اليابانية في مصر كان يمثل تحديا كبيرا لمهندسي الهيئة، ولكن تم تصميم هذه المدارس في وقت قياسي وبشكل أذهل الخبراء اليابانيين أنفسهم.