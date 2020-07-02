تنفيذ 415 مشروعا بقطاع الأبنية التعليمية بتكلفة 2 مليار جنيه بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع التعليم وتسعى جاهدة إلى الحفاظ على مصلحة أبنائنا الطلاب التي تأتي في أولويات أجندة الحكومة من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة للمساهمة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة والمشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها.

وأضاف المحافظ، أن الفترة من يوليو 2014 وحتي يوليو 2020 شهدت إنشاء العديد من المدارس بمختلف مراكز ومدن المحافظة للقضاء على نظام الفترتين ولاستيعاب عدد أكبر من الطلاب لتقليل كثافة الفصول بشكل تدريجي، فضلاً عن إنشاء نوعيات جديدة من المدارس وفق النظام العالمي مثل المدارس المصرية اليابانية، ومدارس المتفوقين وكذلك زيادة ميزانية التعليم بكافة مراحلة التعليمية.

وأوضح المحافظ، أنه خلال الـ 6 سنوات الماضية تم إنشاء وتجهيز 415 مدرسة بإجمالي عدد فصول 6446 فصل بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 5 إدارات تعليمية بتكلفة إجمالية 2 مليار جنيه.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية، أنه خلال الخطة الاستثمارية 2014 - 2015 تم إنشاء 46 مدرسة تضم 543 فصل بتكلفة 105 مليون جنيه وخلال الخطة الإستثمارية 2015 - 2016 تم إنشاء 62 مدرسة تضم 867 فصل بتكلفة 182 مليون جنيه وخلال الخطة الإستثمارية 2016- 2017 تم إنشاء 82 مدرسة تضم 1032 فصل بتكلفة 249 مليون جنيه وخلال الخطة الإستثمارية 2017 - 2018 تم إنشاء 88 مدرسة تضم 1420 فصل بتكلفة 452 مليون جنيه ، وخلال الخطة الإستثمارية 2018 - 2019 تم إنشاء 65 مدرسة تضم 1277 فصل بتكلفة 479 مليون جنيه وخلال الخطة الإستثمارية 2019-2020 تم إنشاء 72 مدرسة تضم 1307 فصل بتكلفة 533 مليون جنيه بإجمالي عدد 415 مدرسة تضم 6446 فصل دراسي وبتكلفة إجمالية 2 مليار جنيه.

وأشار مدير هيئة الأبنية التعليمية أنه جاري إنشاء 108 مشروع لإضافة 1869 فصل دراسي جديد بتكلفة إجمالية 919 مليون جنيه يشمل انشاء وتطوير 89 مدرسة و 4 إدارات تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لإضافة 1828 فصل دراسي جديد بتكلفة إجمالية 645 مليون جنية و 13 مدرسة بمدينة العاشر من رمضان لإضافة 521 فصل دراسي جديد وبتكلفة 230 مليون جنيه بالإضافة إلى إنشاء مدرستين.

وأضاف مدير هيئة الأبنية التعليمية أن الخطة الإستثمارية لتطوير وإنشاء المدارس تستهدف تطوير وإنشاء 10 إدارات تعليمية بتكلفة 62 مليون جنيه وإنشاء 4 مدارس بنظام التعليم الحديث ( يابانية – متفوقين ) لإضافة 112 فصل دراسي وبتكلفة 145 مليون جنيه تشمل إنشاء 4 مدارس يابانية تضم 94 فصل بتكلفة 88 مليون جنيه ومدرسة للمتفوقين تضم 18 فصل بتكلفة 57 مليون جنيه.