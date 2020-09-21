"مهندس" الشهادات المزورة يعترف: منحت 226 شهادة ماجستير ودكتوراه لأميين

"مهما كان مؤهلك تقدر تحقق حلمك وتاخد شهادة دكتوراة أو ما جستير معتمدة" بتلك الكلمات البراقة، أعلن مهندس بالقاهرة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، عن منحه شهادات دولية معتمدة من الجامعات المصرية والأجنبية، زاعماً كونه وكيلاً لجامعات وكليات تعليمية دولية، وأن المركز يمنح الدارسين شهادات ماجستير دولية تخصصية فى مجالات إدارة الأعمال MBA معتمدة لدى الجامعات المصريـة والأجنبية، تمكنهم مـن الالتحاق للعـمل بالشركات والمؤسسات الكبـرى بالداخـل والخـــارج.

واعترف المتهم أنه منح تلك الشهادات لأميين لا يجيدون القراءة ولا الكتابة، وحاصلين على شهادات إعدادية وخريجى دبلومات مهنية، وقام بالفعل بتزوير 266 شهادة ماجستير ودكتوراة مقابل مبالغ تصل إلى 60 ألف جنيه.

وأوضح المتهم خلال التحقيقات، أنه حاصل على بكالوريوس هندسة، وقام بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" بمدينة نصر بالقاهرة، لممارسة نشاطه الإجرامى فى الاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا.

وأعلن المتهم على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعى المختلفة، عــــن مزايا الدراسة بمركزه زاعماً كونه وكيلاً لجامعات وكليات تعليمية دولية، مضيفا أنه أقنع ضحاياه أن المركز يمنح الدارسين شهادات ماجستير دولية تخصصية فى مجالات (إدارة الأعمال MBA معتمدة لدى الجامعات المصريـة والأجنبية) تمكنهـــم مـن الالتحاق للعـمل بالشركات والمؤسســــات الكبـرى بالداخـل والخارج، وتمكـن مـن خــلال ذلك مـن استقطــــاب العـديــد مــن الأشخـــاص راغبـى الحصـول على تلك الشهادات وتحصل منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين 35: 60 ألف جنيه عن كل شهادة.

واعترف المتهم بأنه زور 266 شهادة ماجستير فى إدارة الأعمال من بينها 29 شهادة خالية البيانات منسوبا صدورها إلى جهات أجنبية، وأنه أقنع ضحاياه أن المؤهل الأساسى ليس شرطا للحصول على الشهادات العليا التى يمنحها.

وتمت إحالة المتهم للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام وجرى تجديدها 15 يوما على ذمة التحقيقات.