باحث: العلاقات بين قطر وإسرائيل منذ 25 عاما و"الجزيرة" تتجاهل الأمر

قال محمود بسيوني الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن العلاقات القطرية الإسرائيلية قديمة وتمتد منذ 25 عاما، وعلى الرغم من ذلك، فإن قناة الجزيرة تتجاهل هذا الأمر، ولا تتحدث عنه، لأن لديها رسالة معينة تريد توصيلها، وتتاجر بالقضية الفلسطينية.

وأضاف "بسيوني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك واقعة شهيرة في قطر، وهي زيارة الفريق الرياضي الإسرائيلي للدوحة، ورفع العلم الإسرائيلي والنشيد الوطني الإسرائيلي في الدوحة، والجزيرة تجاهلت الأمر، في ظل أن كل القنوات العالمية بثت هذا الأمر على الهواء مباشرة.

وأردف أن قناة الجزيرة لا تكشف أي شيء يتحدث عن العلاقة بين قطر وإسرائيل، على الرغم من قدم العلاقات، موضحا أن إعلام قطر يحاول أن يفرض دور قطر في بعض قضايا المنطقة، ويُظهرون أنهم يحمون القضية الفلسطينية ويناهضون من أجلها.

ولفت إلى أن هناك شركة إسرائيلية تابعة لجهات استخبارات الإسرائيلي، ستكون مسؤولة عن خدمات التقنية والأمن في مباريات كأس العالم في 2022 في قطر.