الأبنية التعليمية: طرح 15 ألف فصل جديد وزيادة الاعتمادات لخفض الكثافات

قال المهندس نير حمدي، نائب رئيس هيئة الأبنية التعليمية، إنه يتم زيادة الاعتمادات دائما، حتى يمكن خفض الكثافات في الفصول، وبناء مدارس جديدة في المناطق التي تحتاج إلى مدارس.

وأشار إلى أنه رغم ظروف فيروس كورونا المستجد، إلا أن الهيئة "كانت تعمل على قدم وساق وتتخذ جميع الإجراءات الاحترازية من أجل خفض الكثافات، كما أنه تم طرح 15 ألف فصل جديد وفي انتظار الترسية، وتم الانتهاء من فصول جديدة ستدخل الخدمة في أول العام الدراسي المقبل" بحسب تعبيره.

وأوضح حمدي، أن الهيئة تفتخر بقدرتها على ضبط الجودة في تشييد المدارس، وأنها تمكنت من وضع رقم تعريفي لكل مدرسة، "وهو ما يعد مثل بطاقة شخصية تحوي البيانات الكاملة لكل مدرسة، كما أنها صارت محل ثقة جميع الجهات في مصر ، ولهذا تلجأ إليها جهات كثيرة للإستفادة من خبرتها في التصميم والإشراف على التنفيذ" بحسب تعبيره.

نير حمدي: الهيئة تفتخر بقدرتها على ضبط الجودة في تشييد المدارس

جاء ذلك خلال الزيارة التي أجراها اليوم وفد من نقابة المهندسين لهيئة الأبنية التعليمية برئاسة اللواء مهندس محمود مغاوري، أمين عام نقابة المهندسين، والمهندس محمد ناصر، أمين صندوق النقابة، والمهندس هشام أبو سنه، رئيس نقابة القاهرة ، والمهندس الإستشاري أحمد رمزي، رئيس شعبة الهندسة المدنية.

وقال بيان للنقابة، إن الوفد تفقد العمل داخل إدارات الهيئة واطلع على الدور الذي يقوم به مهندسو الهيئة في تخطيط وتصميم والإشراف على تشييد مدارس مصر، وطالع أحدث الأساليب المعمارية والإنشائية، وطرق ضبط الجودة التي تتبعها الهيئة في جميع ما تنشئه من مدارس.

ومن جانبة أشاد لواء مهندس محمود مغاوري أمين عام النقابة، بالمستوي العلمي والمهني والتقني الذي وصلت إليه هيئة الأبنية التعليمية، وسلم درع النقابة للواء مهندس يسري عبدالله رئيس هيئة الابنية التعليمية، وبدوره سلم اللواء مهندس يسري عبدالله درع الهيئة لأمين عام نقابة المهندسين.

وأوضح البيان، أنه ضم وفد النقابة الدكتور مهندس محمد اليماني، رئيس شعبة الهندسة الكهربائية، والدكتور مهندس معتز، طلبة رئيس الشعبة المعمارية، ومن الشعبة المدنية المهندسون أحمد درويش وحسين منصور وخالد توكل ووليد فؤاد ومحمد الحسيني ومنال السيد والدكتور محسن الأمير والأستشاري عادل موريس ومايكل جرجس، ومن الشعبة المعمارية المهندسون محمد حسنين ومحمد حمودة وياسمين الموجي ومحمود العربي، ومن شعبة الهندسة الكيميائية المهندس مهاب محمد برعي، والمهندس خليفة عمر حسنين، مدير نادي المهندسين بحلوان.