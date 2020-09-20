محافظ مطروح يبحث استعدادات العام الدراسي وإنشاء 7 مدارس جديدة

ناقش اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والمهندس حسن سلامة، رئيس قطاع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، اليوم الأحد، استعدادات فرع الهيئة لبدء العام الدراسى الجديد، واستعدادات افتتاح 7 مدارس جديدة، تم الانتهاء من إنشائها، وتطوير وصيانة عدد آخر من المدارس.

وقال رئيس قطاع الأبنية التعليمية في مطروح إنه يجري إنشاء عدد من المدارس الجديدة، وتطوير عدد آخر من المدارس القائمة، بمختلف مدن المحافظة، بهدف تقليل الكثافات الطلابية، وتوفير الخدمة التعليمية لأبنائنا الطلاب بالمناطق البعيدة ذات الكثافات العالية.

وأضاف أنه يجري إنشاء 19 مشروعاً تعليمياً، تتضمن 7 مدارس جديدة قيد التسليم، وهي مدرسة "جلحوب المغواري" للتعليم الأساسي بمدينة العلمين، بسعة 11 فصلاً، وبتكلفة إجمالية بلغت 6.7 مليون جنيه، ومدرسة "سعد زغلول" الابتدائية في مدينة الضبعة، بسعة 28 فصلاً، وبتكلفة 11.6 مليون جنيه، ومدرسة الضبعة الابتدائية البحرية، سعة 26 فصلاً، وبتكلفة 9.6 مليون جنيه، ومدرسة "فوكة" للتعليم الأساسي بالضبعة، سعة 23 فصلاً، بتكلفة 6.8 مليون جنيه، بالإضافة إلى مدرسة "خالد بن الوليد" الابتدائية المشتركة 2، بمدينة الحمام، سعة 27 فصلاً، بتكلفة 8.3 مليون جنيه، ومدرسة "الأمل" للتعليم الأساسي، بمدينة براني، سعة 14 فصلاً، وبتكلفة 5.4 مليون جنيه.

كما أشار "سلامة" إلى أنه يجري أعمال صيانة وتطوير 14 مشروعاً، منها إنهاء أعمال تطوير وصيانة مدرسة "السيدة عائشة" الإعدادية للبنات بمدينة مرسى مطروح، بتكلفة 1.2 مليون جنيه، وتطوير مدرسة "محمد خليل" بالضبعة، بتكلفة 900 ألف جنيه.

وأشار إلى أنه يجري حالياً الإعداد لافتتاح عدد من المدارس الجديدة قبل بداية العام الدراسي، بالإضافة إلى افتتاح مدرسة "ابن سينا" التجريبية المتميزة للغات، بمنطقة علم الروم في مدينة مرسى مطروح.