حسام إسماعيل يستعد لمسلسل "شارع 9"

بدأ الفنان حسام إسماعيل، الاستعداد لدوره في مسلسل "شارع 9"، الذي يتم تصويره حاليا، وتقوم ببطولته الفنانة رانيا يوسف، وكل من، محمود عبدالمغني، وأحمد وفيق، ونيرمين الفقي، وهدى الأتربي، وآخرين، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، ومن إخراج محمد عبدالخالق، ويعد من الأعمال ذات الـ45 حلقة.

وأكد حسام في بيان، أنه متحمس للغاية للدور الذي سيجسده خلال أحداث المسلسل.

وأعرب المخرج محمد عبدالخالق عن استيائه الشديد من بعض الأخبار التي وصفها بـ"الكاذبة" التي انتشرت مؤخرًا، بشأن وجود خلافات بين فريق عمل مسلسل "شارع 9"، مؤكدًا أن أجواء العمل رائعة، وأنه اندهش كثيرا حينما علم بمثل هذه الشائعات، مشيرًا إلى أنه يستعد لاستئناف التصوير مع بداية الأسبوع المقبل، بعد أن انتهى من تصوير الأسبوع الأول من المسلسل قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف "عبدالخالق" أنه يعقد حاليًا جلسات عمل مكثفة استعدادا للتصوير، وأنه لا يلتفت مطلقًا لمثل هذه الشائعات التي يريد أصحابها الترويج لكل ما هو سلبي.

بينما قال المؤلف حسين مصطفى محرم، إن مروجي مثل هذه الشائعات لا حيلة لهم أمام استقرار العمل والأجواء الرائعة التي تغلف علاقات كل الفريق فيما بينهم، مؤكدًا أنه يواصل كتابة باقي الحلقات وسيتم استئناف التصوير مع مطلع الأسبوع المقبل.