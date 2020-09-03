مخرج "شارع 9" يصور مشاهد المطاردات الأحد المقبل

يبدأ المخرج محمد عبدالخالق تصوير مشاهد الأكشن والمطاردات لمسلسله الجديد "شارع 9" بعدد من شوارع القاهرة، وذلك بعد انتهائه من تصوير عدد من المشاهد داخل إحدى البنايات بمنطقة المعادي.

تدور أحداث مسلسل "شارع 9" في حي من أرقى أحياء القاهرة، وهو حي المعادي وتحديدًا في شارع 9، ويعد العمل باكورة إنتاج الريماس في عالم الدراما التليفزيونية، ويتضمن العمل دراما إنسانية وعلاقات اجتماعية متشعبة كما يلقي الضوء على العديد من المشاكل التي تهم الأسرة المصرية، منها علاقة الأب بابنه ومشاكل المتاجرة عبر الإنترنت وأيضًا مشاكل الزواج العرفي وغيرها.

يشار إلى أن المسلسل تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبدالخالق وإنتاج شركة الريماس وهي إحدى شركات إسحق جروب، وبطولة نخبة كبيرة من الفنانين منهم رانيا يوسف وأحمد وفيق ومحمود عبدالمغني ونرمين الفقي وهدى الأتربي وآخرون.