رئيس الإعلام الرياضي: رصدنا مخالفات بالبرامج وسنعرضها على كرم جبر

قال أسامة أبو زيد، رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجنة رصدت بعض المخالفات، في عدد من البرامج الرياضية، خلال الفترة الماضية، والتي قد تعد خروجا عن المعايير والأكواد التي وضعها المجلس في هذا الصدد.

وكشف أبوزيد في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن اللجنة رصدت مخالفات، وسيتم عرضها فى اجتماع مع كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من الأمور غير الطبيعية، ومنها أن معظم القنوات أصبح لديها مشكلة التحيز.

وتابع: "الانتماءات تلعب دورا كبيرا في الفرحة، والقنوات بها تحيز، وكل شخص ظهر مدى حبه وحزنه، وأصبح مدى مقياس النجاح لدي بعض المسئولين".

وأوضح رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، أن الاعلام بنسبة كبيرة جدا متحيز، ويساعد على عدم الهدوء، قديما كانت هناك محاولات من كبار الاعلاميين للم الشمل، الآن الدنيا أصبحت صعبة جدا، بحسب تعبيره.

سامي عبدالفتاح: وصف "زملكاوي" لبطولات الأهلي بالمجاملات يزيد التعصب

وكان سامي عبدالفتاح عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، قال في تصريح خاص، إن الفترة الماضية إجمالًا شهدت تحسنًا في التناول الإعلامي على المستوى المقروء والمسموع، حيث وصف التناول بأنه "جيد جدًا"، لكن على مستوى الإعلام المرئي، رصدت اللجنة بعض الخروقات والمخالفات في عدد من برامج القنوات الرياضية.

وأضاف عبدالفتاح أن اللجنة رصدت مخالفة في برنامج زملكاوي، الذي يذاع في قناة الزمالك بالإصرار على التقليل من بطولات الأهلي في كرة القدم، حيث وصف أحد الضيوف أن 99% من بطولات الأهلي "مجاملات"، وتابع بقوله: "هذا في حد ذاته مدعاة للتراشق بين جماهير الناديين".

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر قرارات التشكيل الكامل للجان، ومن بين اللجان الـ12 التي تشكلت، لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة أسامة أبوزيد، رئيس نادي الشمس، وضمت في عضويتها 3 صحفيين: سامي عبدالفتاح عامر هلال، الصحفي في المساء، محمد صلاح الدين ظرف دندش، الصحفي في آخر ساعة، وكمال الدين رضا عبدالخالق، الصحفي في جريدة الوفد، إضافة إلى أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وحدد المجلس اختصاصات اللجنة، التي تشمل متابعة ورصد الأحداث الرياضية التي يتم تغطيتها في الصحف ووسائل الإعلام، وضبط الأداء المهني، بما يحافظ على قيم وأخلاق المجتمع، ومتابعة الالتزام بتطبيق المعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019، ودراسة التغطية الصحفية والإعلامية للأحداث الرياضية وإعداد تقرير بهذه الدراسة، وما يحال إليها من موضوعات أخرى تكون مرتبطة بطبيعة أعمالها.