عودة مسرحية "أحوال شخصية" على مسرح أوبرا ملك الخميس

يعرض البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، العرض المسرحي "أحوال شخصية"، في الثامنة من مساء يوم الخميس 24 سبتمبر الجاري، على مسرح أوبرا ملك برمسيس.

وقال المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب، إن العرض المسرحى "أحوال شخصية"، من إنتاج الفرقة، يعود على مسرح أوبرا ملك برمسيس اعتباراً من يوم الخميس المقبل، ليعرض أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد، مع اتخاذ كل الاجراءات الاحترازية، حفاظا على سلامة الجميع.

"أحوال شخصية"، يتناول حكايات نسائية من خلال ممثلات يسردن معاناتهن التى تسببت في تحولهم من بشر إلى تماثيل، الحكايات تتناول فئات وطبقات مختلفة من المجتمع، كما يطرح العرض مشكلات المرأة فى المجتمع، من خلال قهر المرأة للمرأة، وهو منظور جديد يناقشه العرض.

البطولة للفنانين "لمياء جعفر، ندا عفيفي، راماج"، تأليف وأشعار ميسرة صلاح الدين، موسيقي وألحان حازم الكفراوي، ديكور وأزياء أحمد أسلمان، إضاءة عز حلمي، غناء بسمة البنداري، وإخراج أشرف حسني.