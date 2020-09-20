حبس المتهمين الثلاثة في واقعة إلقاء مسن في ترعة بسوهاج

قررت نيابة مركز المراغة بسوهاج مساء اليوم، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق في واقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إلقاء 3 شباب عجوز مريض نفسيا في الترعة بدائرة مركز المراغة، بعد أن وجهت إليهم النيابة تهمة الاعتداء على معاق، وتم ترحيلهم من النيابة إلى قسم شرطة المراغة.

واعترف أحد الشباب المتهمين بالواقعة، الاشتراك مع اثنين من أصدقائه وإلقاء رجل مسن في ترعة وتصوير الواقعة وبثها على تطبيق التيك توك.

وقال المتهم عقب القبض عليه، مساء أمس السبت، بينما لا يزال شريكيه هاربين، في التحقيقات "إنه لم يتخيل أن تحقق الواقعة كل ذلك الصدى والاستهجان: "كنا بنهزر وعاوزين نضحك الناس اللى بيتابعونا على تيك توك".

وأضاف المتهم أن الواقعة حدثت في شهر مايو الماضي، وأن العجوز معاق ذهنيا ومشهور بين أبناء القرية بخفة دمه، ولذلك هو محبوب من الجميع، ولديه صور على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنكر أي نية لديه أو لدى زميليه الهاربين لإيذاء الرجل أو التهكم عليه: "مكناش نعرف، دة هزار وعملناها كتير وممكن نعتذر له بس هو مبيزعلش".

وكشفت الأجهزة الأمنية غموض واقعة تداول فيديو على شبكة الإنترنت يتضمن قيام بعض الصبية بالتنمر على رجل مسن، بعدما رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على أحد التطبيقات الإلكترونية (التيك توك) يتضمن قيام بعض الصبية بالتنمر على رجل مسن حال تواجده على حافة إحدى الترع وقيام أحدهم بدفعة داخل نباتات الحلفا على جانب الترعة من الداخل.

تم تشكيل فريق بحث جنائي من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج بالاشتراك مع فرع قطاع الأمن العام بالمديرية، وأسفرت جهوده إلى أن الواقعة تعود مضمونها إلى شهر مايو الماضي، وأن المجنى عليه (معاق ذهنيا، مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بمحافظة سوهاج) وأن مرتكبي الواقعة هم 3 أشخاص، جميعهم مقيمون بذات دائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد المتهمين، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة المُشار إليها بالاشتراك مع باقى المتهمين، وجاري تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.