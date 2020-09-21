الإسكان: أكثر من 3 ألاف طلب تصالح في مدينة أكتوبر.. ووعي المصريين زاد

كشف عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، عن وصول طلبات التصالح في مدينة أكتوبر، إلى أكثر من 3 آلاف طلب في الفترة الماضية، في ظل الإقبال الكبير من المواطنين على الطلبات، مشيرا إلى أنه في مدينة الشروق أيضا وصل عدد الطلبات لأكثر من ألف طلب.

وأضاف "خطاب"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المصريين وعيهم زاد، فيما يخص طلبات التصالح، بعدما وضحت الدولة الأمر بشكل أكبر في الفترة الأخيرة.

وتابع أن وزير الإسكان، وجه بالعمل بساعات عمل إضافية حتى الساعة الخامسة مساء، بالإضافة إلى العمل في أيام الإجازات الجمعة والسبت حتى الساعة الثالثة عصرا، من أجل استقبال أكبر قدر ممكن من المواطنين، وطلبات التصالح في الفترة المقبلة، حرصا على خدمة المواطنين.

وتابع أن مصر لديها أعداد جيدة من حيث طلبات التصالح في الوقت الحالي، خاصة بعد الإقبال الكبير من قبل المواطنين على الطلبات.

وأتم المتحدث باسم وزارة الإسكان تصريحاته متمنيا ألا يرى ظاهرة مخالفات المباني مجددا في مصر في الفترة المقبلة.