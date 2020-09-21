مدحت شلبي ينضم لـ"أون تايم سبورتس"

أعلنت قنوات أون تايم سبورتس برئاسة أيمن سالم، انضمام الكابتن مدحت شلبى إلى صفوف مقدمي البرامج والمعلقين على المباريات، وذلك إضافة إلى كوكبة نجوم القنوات الرياضية، بمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة، بأن انضمام الكابتن مدحت شلبي إلى القنوات، جاء بناء على النجاح الذي أحرزته أون تايم سبورتس في الفترة الماضية، وكذلك استعدادها للمواسم الكروية القادمة.

وأضاف صالح، أن انضمام كابتن مدحت، جاء بعد أن رفع الأستاذ زكي عبدالحميد عضو مجلس إدارة المجموعة، تقريرا عن خطط القنوات الرياضية بالمجموعة، بصفته مكلفا بذلك، والذى تضمن التوصية بإضافة كابتن مدحت، ووافق مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي على ذلك، وتم التوقيع مع كابتن مدحت.

هذا وتعلن أون تايم سبورتس خلال الساعات المقبلة، اسم البرنامج وتفاصيله.