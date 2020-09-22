إجراءات الحصول على رخصة لتربية الكلاب: لو حد قتله هتاخد تعويض

لكي تقوم بتربية كلب عليك اتباع عدد من الإجراءات اللازمة لحماية الصحة العامة والبيئة وتكون الطريق القانوني للحماية من المساءلة، وهي أحد أطر امتلاك الكلاب بطرق شرعية، والترخيص عبارة عن حلقة معدنية يتم تعليقها في طوق الكلب يتم استلامها من مديرية الطب البيطري أو الإدارة البيطرية، وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:

– التقدم بطلب للرخص إلى الإدارة البيطرية بالمحافظة.

– التحصين ضد مرض السعار.

– دفع 50 جنيها رسوم إصدار الرخصة.

– الكشف الصحي علي الكلب.

– التحصين ضد الأمراض المشتركة.

– بعد الانتهاء من التطعيمات تتوجه إلى مديرية الطب البيطري بصورة الإيصالات التي تثبت حصول الكلب على كل التطعيمات وتحصل على رخصة عبارة عن حلقة معدنية مسلسلة برقم الترخيص تعلق في رقبة الكلب.

– الحصول على شهادة ترقيم للحيوان.

فوائد الترخيص:

لا توجد مشاكل قانونية في حالة أن قام الكلب بعض أحد المارة أو المواطنين.

من حقك ترفع قضية تعويض على أية جهة يمكن أن تقتل الكلب المرخص حتى لو كانت الشرطة، ويتم إبرازها في حالة حملات المكافحة التي تقوم بها أجهزة الشرطة بالتعاون مع مديريات الطب البيطري.

لا توجد أية مخاطر صحية ممن يتعرض لعضة كلب تم تحصينه ضد مرض السعار أو الأمراض المشتركة الأخرى.

جدول التطعيمات الخاص بالكلاب وأفضل الأدوية

أولا: التطعيمات تؤخذ تحت الجلد غالبا عند أعلى الظهر أو تحت الرقبة وتقسم لتطعيم ضد مجموعة فيروسات كالتالي:

* البارفو والديستمبر والبارانفلونزا والالتهاب الكبدي والليبتوسبيرا والكورونا والأدينو فيرس.