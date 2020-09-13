حبس صاحب واقعة "كلب الحامول" الذي أرهب طفلا 4 أيام بتهمة الترويع

قررت نيابة مركز الحامول في محافظة كفر الشيخ، حبس صاحب واقعة" الكلب" الذي روع صديقه وتداول رواد موقع"فيس بوك"، فيديو وهو يروع طفلاً، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ترويع المواطنين.

وكان مصدر أمني بمحافظة كفر الشيخ، أكد لـ"الوطن"، أنه جرى القبض على صاحب واقعة ترهيب طفل باستخدام "كلب"، مشيرا الى أن الواقعة حدثت بمنطقة حامول السعيد في بندر الحامول، وأنه جرى تحرير محضر بالواقعة.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنه فور رؤية الفيديو المتداول جرى تحديد المنطقة والتوجه بقوة أمنية إلى هناك وضبط الجاني والمجني عليه وتبين أن الطفلين صديقين، "كان لعب عيال وبيهزروا مع بعض وقالوا كده فور القبض عليهما".

وأوضح المصدر، أن صاحب الكلب هو "محمد.ج.ا"، 17 عاما، وأن المجني عليه الذي ظهر في الفيديو وهم يرهبونه، هو "محمود .ز.ا"، 17 عاما، مشيرا إلى أنه جرى وضع "كمامة" حديدية على فم الكلب لعدم قيامه بـ"عض" الطفل، وأنهم كانوا يلهون أمام منزل أحدهم موضحا أنهم جيران وأصدقاء.

ونشرت "الوطن" موضوعا حيث تدول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو لبعض الأطفال وهم يرهبون طفلاً باستخدام "كلب" وأكدوا أن الوقعة جرت بمدينة الحامول في محافظة كفر الشيخ.